作者父親收集的部分郵票。

我在讀大學的時候，父親就開始收集郵票。那個年代沒有電視，遑論電腦和網路，我家連電話都沒有，晚上就只有聽收音機和閱讀台南當地的「中華日報」，收集郵票便是父親晚上主要消遣。

他從中華日報集郵專欄中學習郵票知識，收集資料，偶爾我也會在台北收集舊郵票寄給他。他的收藏極為多樣豐富珍貴，我很驚奇他的收集裡竟有民國前滿清朝代的郵票；信不信，他還有面值一百萬元的郵票呢！

每年寒暑假我回到台南家中，閒時跟父親學習集郵的知識，我幫他收集資料，並為他複雜的英文資料翻譯成中文。

收集分類和保存舊郵票並不是件簡單的事：收集到的舊郵票（交換得來的或是自集郵商買來的），多半是貼在信封上的。父親先將它們浸入溫水中一段時間，好使郵票背後的膠水鬆解；然後用夾子小心地將郵票從信封紙上撕下來，避免損害郵票四周的郵票齒，如有斷落，該郵票的價值便大大減低。洗過後的郵票須使其陰乾，然後用放大鏡細察郵票有無受損；郵票上如有重要信息，就得記錄下來，經過分類後放進各式各樣的集郵簿。

台灣是集郵者的聖地，無論大小節日，台灣郵政 總局都會發行節日郵票。另外還有專題郵票，花卉、樹木、故宮博物院的各式各樣的收藏，都可放在郵票上，真是多姿多彩，美不勝收。

父親又告訴我，每次新郵問世，各地的郵局便競相出售首日封。郵局在空白的信封上加貼新郵，蓋上當日的郵戳，當場售予集郵迷。這種首日封郵迷是不願錯過的，父親或我都會在首日封的當天，早早去郵局排隊購買。這是郵局和郵迷兩相情願皆大歡喜。

父親也曾給我講述中央政府在丟掉大陸前的最後兩三年，有關貨幣 和郵票的事。

由於連年戰亂，經濟崩潰，金融制度大亂，導致駭人的通貨膨脹 。國家貨幣由法幣改成金圓券，再改成銀圓券，最後關金券，袁大頭和黃金也都流行於市。通貨膨脹的程度可與一九三○年代德國貨幣貶值的程度相比。市場物品價格一日數改，一袋子的銀元劵買不到一斗米，到後來是無價無市。

這些現象當然也反映在郵票的發行上。父親告訴我，原先國內郵件，包括台灣在內，平信郵資只需五分一角，慢慢的漲到一元、二元、十元、百元、千元、萬元，甚至漲到百萬元才能寄封平信。後來也有金圓券的郵票，但沒有維持多久，銀元券的郵票則沒有見到。

有一段時間郵政局來不及印製或不願印製新面額的郵票，就在未售出的郵票蓋上郵印「改作十元」、「改作一百元」、「改作一百萬元」，可見當時國內經濟崩潰的情況。為了避免禍及台灣，於是有了限用於台灣省的郵票。

父親在講到大陸貨幣貶值災難時，將他在大陸歷年儲蓄存款簿給我看，為了子女日後的教育存款都變成廢紙，不值分文，只有嘆息。

我一九五七年離開台灣去了星洲，在那裡停了四年，用我從父親那裡學到的集郵知識，在星洲替父親收集了許多外國郵票。星洲是個國際城市，我收集的郵票包括許多歐洲和東南亞的國家，父親為此極為高興，增加許多單國專輯，夠他忙的了。

以後來到美國，依舊為父親收集南北美洲的郵票，美國如有新發行的郵票，我都買了寄給他，只是不能為他詳細解釋新郵的背景故事了。後來父母來美探親，我也曾陪他去郵局買新郵的首日封，那些都是往事了。我要禀告先父在天之靈，我仍舊守藏著所有您收集的郵票。