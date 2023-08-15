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白領生涯從臨時工開始(下)

徐景東

公司的顧客服務部說我們部門把一位重要顧客的帳戶搞得一塌糊塗，顧客十分惱火，在電話上大發脾氣。顧客是透過郵寄的報告而看到其帳戶差錯的。那時沒有網路，所有信息傳播都透過電話或郵寄，極其容易出錯。而我們部門是為顧客帳戶糾錯的，糾錯再出錯，當然很不應該，故而公司副總下令徹底調查。而我，正是參與過為這位顧客帳戶糾錯的工作人員。

接到副總指令，經理不敢怠慢，指示我們部門公認技術能力最強的華裔雇員哈利調查。哈利花了近一天時間研究後，告訴經理，此位顧客帳戶情況異常複雜，共有三位工作人員參與，Jim處理的是第一步，所採取的步驟，完全正確。後來我有其他任務，沒有繼續。

另外兩人，沒有研究和領會到帳戶的複雜性，及我為何要如此處理的原因，也沒有向我諮詢，草率從事，鑄成大錯，而她們都是在公司工作數年的老雇員。這個結論，讓辦公室裡上上下下，都對我這個臨時工的能力有了一定的認可。

此事發生後沒幾日，經理分配我去做一份「支票處理」的工作。共同基金是允許客戶根據自己帳戶裡的錢寫支票的，但是，支票進出中，往往會產生各種各樣的問題，這就需要我們部門根據情況每天派人解決。這工作原來由一位拉丁裔女孩特麗莎擔當，我聽到的「謠言」是，經理對她的工作不滿意。一番交接後，我接過了這份工作。

一個月後，經理叫我到她的辦公室去，告訴我，公司已決定將我轉為正式雇員，讓我馬上到人事部去辦手續。我頓時感到如釋重負，因為臨時工轉正，不但意味著工資有所增加，也意味著可享受公司福利，諸如健康保險等。

離開經理辦公室後，一位同事悄悄問我，是否已轉為正式雇員，我點點頭。他又悄悄說：「特麗莎已被他們開除了，昨日是她最後一日。」我轉眼朝特麗莎的辦公桌上望去，只見上面已被清空。剎那間，一絲悲哀湧上我的心頭，特麗莎是一位很和善的女孩，與同事相處不錯，對我也很友好。

此時，我方意識到，自己的被雇用，是建立在同事被解雇的基礎上，自己的愉悅，與同事的痛苦相連。我當時就想，從表面看，美國大公司衣冠楚楚，彬彬有禮，然在背後，冷淡殘酷，不留情面的事常有發生。

普天壽共同基金公司的工作，是我在美國大公司裡得到的第一份「正式」工作。此後，我換過公司，直至退休，沒有再幹過臨時工。但我不會忘記，我的白領生涯，是從「卑微」的臨時工開始的。我轉為「正式工」後，仍然經常保持著「臨時工」的心態：少抱怨，多努力，假定自己手中拿的是「瓷飯碗」而非「鐵飯碗」。我想，這是我能在「正式工」職位上工作至退休的重要原因。

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