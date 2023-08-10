日前大學同學來訊：我們當年的班花林月鶯同學和精神病魔纏鬥近四十年，終於擺脫苦難，永久安息了。聞此惡訊，我的心情起伏澎湃，數日難平。因為當年十八歲的我懵懵得像隻呆頭鵝，不知事態之嚴重性，沒有適時地助她一臂之力。

林月鶯是我經濟系的同班同學，也是我大一上學期的室友。她來自台東，是父母唯一的掌上明珠；有著天生麗質的容顏，窈窕淑女的身段，文靜嫺淑的性格，披著一頭烏黑亮麗的秀髮，再加上穿著剪裁合宜的服飾，堪稱是位美人胚子。不僅班上的男同學們視她為女神，女同學們更視她為仙女。當時的我既無她的容顏，也無她的身段，自卑感作祟不敢高攀。

她是位獨行女神，從不和室友們交談互動，且經常是女生宿舍關門前幾分鐘，才出現在我們的視線，通常她回來漱洗後就即刻就寢。我們訝異為何她從來不像我們，每晚有做不完的課業？在教室上課時我也沒注意她坐在何處。我倆一直沒有交集，直至期中考前的一周。

記得那晚，其他兩位中文系的室友，在宿舍交誼廳為大學第一次期中考試挑燈夜戰，我在寢室做會計報表作業。她突然到我身邊，緊張畏縮地，欲言又止似乎想對我說些什麼。我剎那間感覺到美貌如花的她，怎會有如此怯懦的時刻？我告訴她願意成為她的朋友，願意傾聽她的心聲。

她敘述在我們新鮮人的迎新會上，認識一名中文系的男同學林清泉。他文學根基深厚，出口成章，動人心弦，每日情書不斷，甜言蜜語，對她無微不至，讓她免於思念父母和離家之苦。最令她動心和交心的一句話，就是在一次兩人單獨郊遊踏青，倘佯在林間溪流鶯啼時，他深情款款道出的「林下清泉聽月鶯」。

她的芳心被徹底擄獲了。固然兩情相悅是世間最美之事，但是如果不受到雙方家長的祝福、傳統世俗的肯定，最美之事亦會成為最劣之事。依稀記得當時我不知道事態的嚴重性，也不知道該如何回應她，只是啞口無言地看著她那張姣好但卻充滿憂慮的臉龐。她看我對此事毫無表態之意，就將話題轉至期中考試一事。

她首先誇讚我是個用功的學生，然後請我協助她複習功課。這是一項我力所不及的差事，因為諸如經濟學原理、會計學、統計學、商用數學、大一英文……，科科都是重頭戲，我自己都自顧不暇。記得當時我告訴她，我倆可以一起複習，但仍然必須是各自為政。她可能覺得我不夠熱忱，從我這裡沒有得到她預期的答案，失落的表情讓我深感抱歉，但又不知該如何是好。

期中考試後，她就突然消失了，同學們對她的猜測眾說紛紜。一個陰雨綿綿的黃昏，我剛回到寢室，看到舍監陪同一名中年男士在整理月鶯的書籍衣物。舍監介紹他是林伯父，並說林同學病了，需要休學靜養。我納悶：一周前還和她交談過，怎麼才幾天時光就病倒了？這突如其來的意外，令我困惑與不解。那時因年少識淺，這團疑雲一直被封塵至畢業十年後的第一次同學聚會時，才得以解惑雲散。

據說月鶯返回台東老家後，發現自己懷孕了；在那個民風淳樸、思想保守的年代，這確實是很難被社會接納的。加上課業也是一敗塗地，深感愧對雙親的養育之恩，結果患上了嚴重的精神病，不但久治不癒而且愈來愈重。男友的家人不認他們的女兒，只得被迫將孩子送進孤兒院。負心男友後來另娶新歡，年邁的雙親一直照顧著她，直到他們相繼離世。之後她就在精神病院過著孤獨無依、無親無故的淒涼歲月……。

走筆至此，我已淚流滿襟，為她悲慘的大半生唏噓不已。不理解上蒼為何如此安排她的命運？世間事是沒有標準答案的，或許這就是所謂的紅顏苦命，造化弄人？