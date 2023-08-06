住處，各種鳥兒自由自在無拘無束地飛翔、停留、覓食，無懼往來的行人。路上，遛狗的人迎面而來，狗狗親熱地與陌生人氣息相聞。而在城市，寵物店越開越多。

社會的發展，人類活在一個生物多樣性的地球，在人與動物的和諧相處、珍惜生命已成為共識的今天，我想起小時候發生在鄰居家裡的一個匪夷所思卻是真實的故事。

故事發生在文革餘煙未盡的後期。鄰居夫妻一個在學校任教師，一個在國企擔任管理者角色，它們有三個孩子，出生在五○年代初、中期。

那時孩子正在入讀小學初中，但因為文革，停課了，都在家裡待著。無所事事的孩子們出於對小動物的喜愛，也出於無聊，用零錢買回來幾條金魚，放進了一個玻璃缸中，還買回來水草和餵魚的飼料。

同時，孩子們還買了幾隻火孵小雞，在處於二樓的住處客廳，既當寵物亦作家禽養育，因為當時社會肉類供應緊張。他們用一木板將四隻小雞攔起來。

金魚在水中悠游，綠色的水草從水面垂下；毛絨絨的小雞在客廳圍欄中來去，啾啾啾地叫著。在無聊的日子，與我幾乎同齡的鄰居小孩圍著金魚缸觀賞，給魚們餵食，看小雞們啄食米粒。小雞、金魚的世界，給這家的孩子帶來了無窮的快樂。

他們沒有想到，周末當父親回到家時，二話不說，推倒了養小雞的圍欄，並把魚缸裡的水、金魚連水草一股腦兒倒進了坐廁中，按下沖水掣，將金魚沖得無影無蹤。

孩子們面對當教師的父親如此粗暴，簡直目瞪口呆，這一幕對孩子們心靈的震撼打擊，幾十年後的今天仍然抹之不去。多少年了，他們一直不了解其中的原委，不明白父母為何如此殘忍地剿滅這些可愛的生靈。

直到改革開放後他們才明白，當時大人的世界是另一回事。兩派鬥爭正如火如荼，人們與天鬥與地鬥與人鬥，與生活中的「歪風邪氣」鬥；講飲講食講玩講享受，栽花、種草、遛鳥、養雞、養金魚，是腐朽的生活方式，消磨鬥爭意志，是「玩物喪志」。而作為曾在反右運動差點被畫為右派、當時任教師的父親，和作為出身於剝削階級家庭、歷次運動都必須進行自我批判的母親，為了安全才這樣做的。