八歲那年的暑假，酷熱難耐，沒有電風扇的家裡，像一個鍋爐在烤，四周熱呼呼的。爸爸媽媽在衛生所汗流浹背地為當地農民看病，沒有心思管我們。

姊姊妹妹要麼在家斯斯文文學做針線活，盡量減少淌汗；要麼手挽竹籃，蹦蹦跳跳到村子河溝旁、樹腳下，找一絲陰涼，順便挑薺菜。

男孩子野得多。我穿個褲兜、背心，戴頂黃軍帽，反正身上濕漉漉的，也無所謂熱不熱。聽不到喊吃飯的聲音，是絕不會走出附近密密的斑竹林的。小孩子糊塗，竹園裡有一種竹葉青蛇，一尺多長、青乎乎的，就纏在竹子上，咬人必死。當地老人說：「青竹棒、青竹棒，上午咬人、下午挖氹。」意思說，青竹棒非常毒，上午咬了人，因沒有特效藥治不好，下午就要挖氹埋人了。不過，我在鄉村生活了十幾年，倒沒有聽說誰被青竹棒咬過致死。

竹林沒有陽光直射，偶爾有些陰風，可在裡面悶得很。不管它，好像是在鑽電影中的地道，彎腰時間長了需要直起身子休息一會兒。頭頂上有帽子，要不然竹梢或死竹子的杈，刮到臉上額頭就會有血印子，細長的傷口火辣辣的痛。想不通的是，村裡結波比我只大一歲，他每次從大竹林出來，舊帽子中每每有十幾枚野鴿子蛋，有時還有一兩對毛尚未長好的雛鳥。可我就是一次也碰不到，真氣人！那年代只有等到過年才能吃到肉，有野味打牙祭，是一種最高級享受。

野鴿子窩幾乎都在竹林竹杈子間，竹杈互相頂著比較堅固，颳小風晃蕩幾下沒有影響。討厭的是，窩一般都高一米五以上，我這樣的小屁孩根本勾不著。幾次跳起來捅翻鳥窩，裡面除了乾鳥糞，什麼都沒有。忽然想到：人家結波從小就會爬樹、游水，我拿什麼與他比？

有時遠遠看到野鴿子就伏在窩裡，牠的紅眼豆豆瞅著我；我也看著牠，可我不會用巧勁往細長竹子上爬，無可奈何。有時急了想用手上的竹竿捅，可還不等我舉起「武器」，野鴿子就「噗」地一聲飛走了。

一個上午，我吃飽飯後又鑽進竹林。正當我昂首尋找鳥窩的時候，只聽天上「砰」的一聲巨響，一個東西沉甸甸落到竹園中，離我大概只有十幾米。我趕緊湊過去看是什麼東西，原來是一隻我不認識的飛鳥。這隻鳥長有好看的長羽毛，頭像鴨又像鵝，身上血糊糊的。

不等我及時反應，竹園中，一家籬笆後門被打開又關上了。只見生產隊韓副隊長，用一個裝化肥的蛇皮袋，將大鳥麻麻利利裝進袋中，轉身溜之大吉。我知道，他去的是竹園的右邊，那兒有一條公路和小河流。

幾分鐘後，來了一個城裡人。他穿一身帆布工作服，腳上是一雙大黃皮鞋，頭上戴一頂白色遮陽帽，背著一個黃挎包和一桿槍，身後還有一隻獵犬，一看就知道是地質隊的人。地質隊在十幾里外的黃鋪有駐地，離縣城不遠處還有一個化驗室。他們好像不歸縣裡管，穿著和生活水準，比當地人高出一大截；也只有他們時間充足、有「傢伙」，經常出來打獵、釣魚 。他們釣魚用尼龍絲，我們是胡琴弦；他們釣鉤從上海購買，我們用縫衣針燒紅彎過來的……。

獵人走進竹園，很快就發現了血跡。看到我，他挺溫和地說：「小朋友，我剛打了一隻大雁落在這裡，你看到誰撿走了嗎？」我心想不能隨便說，但又不能不說話。我搖搖頭回答：「什麼大雁呀？我不認識。」打獵人瞪了我一眼，也不想與我囉嗦。他一邊搜索，一邊大聲不耐煩地吼叫：「誰撿到了大雁，是我打的，交出來！」

地質隊獵人是否找到了大雁，我不知道。可韓副隊長拿到大雁不直接回家，是因為躲避狗嗅覺的「偵察」。大雁好像有十幾斤重都是瘦肉，拿到街上賣，可換來幾個月的工分錢。