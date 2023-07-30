台灣客運公司代中興號(下)

這個舉措讓我聯想到國軍八年抗日史的慘痛經驗，最精銳的中央嫡系陸軍是德國裝備，兩廣陸軍多擁英式武備，雲南陸軍則有法系武器的風格，川軍只有麻花手榴彈和土造步槍，其他地方軍則多用漢陽造舊步搶，各式武裝紛紜雜沓，而「代中興號」又何嘗不是如此呢？

當時至少有法國雷諾（RENAULT）、日本 五十鈴（ISUZU）、日本日野（HINO）、瑞典 紳寶（SAAB）等大型長途空調客車納入，實際上正是個不折不扣「八國聯軍」的組合，以現在管理學觀點來看，不知後勤維修、零件籌補計畫如何安排？加以台汽公司為公營公司，想當然爾與民營公司相比，有較佳的福利和退休制度，一下照單全收了這麼多原「野雞車」駕駛，帶進不同的企業文化、工作氣質等，這當如何是好？

雖然隨著車輛的汰舊和人力的變化，時間終究能解決這龐雜的問題，但我真格地很好奇，時任台灣汽車公司總經理是否有三頭六臂？這個管理團隊到底如何因應？

印象最深的一次乘坐代中興號班車，當屬父親陪同我赴台北參加台北區高中轉學考試之時。考完試當天的晚上十一點，我倆從台汽台北西站乘坐南行屏東的代中興號客車。當晚恰巧我們的對號座位，被安排在客車前頭左側，駕駛座正後方的第一排，故視線展望良好，車內外諸事都盡入眼簾。開車時間將屆，一位充滿江湖氣味、未著台汽公司正規制服、發散不怒而威氣勢的駕駛，走入了駕駛座，緩緩將代中興號班車開出了台北西站，向南北高速公路往南進發。

當年的南北高速公路，除了台北至桃園，和高雄都會區附近，有較多的線道以承載更多的交通流量外，其餘百分之八十五左右的路段均為雙向四車道（單向雙車道），並搭配兩側路肩的標準柏油路面。這時這位闖蕩江湖多年的資深駕駛（姑稱「江湖駕駛」），使出了神乎其技的看家本領，在高速公路上左右逢源，把路肩也當作自己的備用超車線道行駛。

此外，江湖駕駛也盡情發揮了弱肉強食、以大欺小的排他精神，真令人咋舌！譬如在有些爬坡的單向雙車道路段，當高速公路外線道有多輛重型貨車依序緩行，而內線適逢有一輛小客車阻擋了本代中興號的康莊大道時，江湖駕駛先以連續的高分貝喇叭示警，若小客車隨即識相設法讓路則了，倘使不從，江湖駕駛一般會將代中興號大巴士駛近，直到離小客車尾只剩二至三公尺的距離處，一方猛按喇叭繼續送出奪命追魂的前奏曲，另一方將遠光燈和近光燈不斷緊急切換，讓前車感受天國將近的光束屆臨，渾然釋出一副泰山壓頂之勢。

如果小客車的行徑讓江湖駕駛的不滿程度飆到最高點，待小客車切換到外車道讓開內車道，江湖駕駛還會在超車的過程中，冷不防地將方向盤向右方打去，去擠壓小客車的生存空間，並考驗小客車駕駛的臨場反應。這樣的場景，連當時有近十年開車經驗的父親也嘖嘖稱奇，真是對江湖駕駛的神技自嘆弗如，但對他的開車修養卻不敢恭維。我們父子倆也睡意全無，一共四隻眼睛直盯著前方的大玻璃，關注著每一分每一秒的路況。

車進苗栗山區，大霧彌漫，在能見度只有十公尺的上下坡路段，江湖司機仍然是以時速七、八十公里疾駛，絲毫不受天候影響，不過偶爾來兩下緊急煞車就習以為常了。凌晨車抵屏東站，父親和我驚魂甫定地下了車，這近四百公里台北至屏東之旅，江湖司機足足比一般預定行車時間提早了有近半個小時之久，足見他蠻橫飛車的功力。

數年之後，誠如前言，時間會解決一切問題，「代中興號」徹底從台汽公司消失了，台汽整齊、統一、血統純正的「中興號」車隊再現。高速公路路權也經過修法，有了新的法源依據，開放給台汽以外的第一家民間業者「統聯公司」營運，而接著雨後春筍般新成立的客運公司，也都獲得路權，合法在高速公路上運行。

行文至此，讓我想起當年的台汽總經理某人，如果他或她願意為文記述，分享當年管理「代中興號」的甘苦談，我必然拜讀大作，並奉為圭臬。而那位江湖駕駛，也冀望他能痛改前非，得饒人處且饒人，己利利人，己達達人，和平與其他用路人分享道路。

試想當年，因法令不健全，「代中興號」產生的過程雖有幾許荒謬，但終也和平謝幕，這也提供了中華民國 政治從威權時代過渡到民主時代的一個小插曲吧。