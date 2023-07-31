一九四七年四月二十六日早晨，李選在國防部 升旗後，他與另外三位憲兵就被調去軍人監獄押谷壽夫。他記得谷壽夫穿黑色中山裝，整個人從容鎮定。李選在谷壽夫右邊架著他上卡車後一路南下，離開中華門後前去雨花台。李選記得在卡車停下後，便帶著谷壽夫下車，驗明真身後移交給在雨花台等候的執行組，執行組也是從憲兵第一團抽調。

李選在卡車那邊看著，走沒幾步後，執行組的憲兵就要谷壽夫跪下，讓劊子手從後面用駁殼槍執行。「當時的槍決都是跪著用盒子砲槍決，他一槍就撲在地上死了，滿山遍野四面的人全都鼓掌歡呼了！」李選向我說到，他參加過很多場憲兵第一團主持的槍斃，但只有谷壽夫這場最為深刻。

戰犯審判與槍決落幕之後，李選與弟兄們參加第一屆國民大會的戒護。他很幸運在一九四八年夏天，因為調派到青年軍二○六師而來到鳳山受訓，因而迴避了一九四九年的兵荒馬亂。

李選在一九五○年代初到馬祖參加反共救國軍，期間曾參加南日島突擊戰。一九七四年六月一日於成功嶺退伍，翌日立刻進到台中縣的一家鐵工廠工作。一九八六年八月底，李選滿六十歲從工廠退休，隨即進入台中市的一家大餐廳擔任吧檯領班。

在台中市工作期間，李選曾經被慫恿而將退休金 投入鴻源集團的一系列投資 。所幸憲兵的直覺讓李選感到這間公司不對勁，便在在賺回本金後立即退出，因而免除了血本無歸的絕望。

李選少校是我第一個訪問的憲兵，起初沒想到能在逢甲夜市找到經歷槍決谷壽夫這一重大事件的親歷者。可惜在我從研究所畢業後，二○一九年過年前夕李選家失火，從抗戰期間累積的所有文件與照片，都被協助清運的宗教團體丟棄。這年夏天我最後一次面見李選，再次聽聞他的消息時，已經是一份訃聞的電子檔。