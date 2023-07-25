十多年前，父母相繼去世，我悲痛了好長時間。我們幾個兄弟，父親做主，早已分家完畢。我自己在縣城建有樓房，老家一些屬於我的物品，許多我也沒要，帶回來的幾樣中，有一個大碗和一個篩子。為什麼帶這兩樣呢？並不是它們怎麼好，怎麼值錢，而是上面有父母的名字啊！

在我們皖南徽州，不知從何時起，家中常用的各種器具上，都有名字一類。那些碗還有盤、杯等瓷器，是鑿上主人的名字，其他的都寫上毛筆字，大到穀簟、盛簅，小到扁擔、箬笠，以及大小板凳等。因物品比碗類瓷器大多了，又是用毛筆寫字，比鑿字簡便，所以都規規矩矩地寫上「某年某月、某地、某人置辦」，全面完整，一絲不苟。

想來有兩個意思，一是老輩人物權意識濃厚，明確地宣示，這是某某家的，而後代可以繼承下去；二是各家的農具用具，可以借來借去，有了名字，就避免了混淆和搞錯。至今，我老家中，還有一條寫著曾祖名字的破穀簟，多個寫著祖父名字的舊竹簍。

三十多年前，那次是假日，我從單位回家，一進門就聽見堂前傳出「篤篤篤」的聲音。原來。父親新買了十個大碗，就左手拿一個大鐵釘，右手拿小鐵錘，在碗底鑿字呢。我拿起一個鑿了字的碗看看，上面一個一個微小的圓點，組成了他自己名字的「繩祖」。

想起來了，我小的時候，曾看見過碗底有「吳祠」二字的碗，父親告訴我，這是數十年前，我們吳家祠堂置辦的。那時候，祠堂裡要做正月半，或三十年大祭、十年小祭等，最後都開桌吃飯，於是早準備了許許多多的碗、盤、杯等；平時，族內哪家有紅白喜事，祠堂的這些都能出借。為避免把碗盤等搞亂搞錯，底部就鑿上了字。

當然，我也看見過，有的祠堂，有的生活水準較好的人家，是去景德鎮訂做的，那些字是燒製前寫上去的。時代更替，不興祠堂宗族，那些東西後來就分了，沒有了。

生產隊的年月，也辦過一些大碗小碗的，底部鑿上「一隊」、「二隊」字樣，等到生產隊散了，它們自然也隨之消失。不過，後來，村裡也有一兩戶人家熱中於置辦這些的，買了幾百個大大小小的碗和酒杯（包括竹筷），在底部鑿上了名字，用竹簍裝著，哪家辦紅白喜事，就去借用；當然是要付租錢的，或者給幾斤豬肉和幾瓶酒。

實際上，以前幾乎每家的碗都要鑿上字的，有的為了省事，往往只刻主人名字中的—個字：拿一個小小的鋼鑿，或者一個大鐵釘，端小鐵錘輕輕敲敲，把外面那層釉敲掉便行，多次使用後，那字就變成褐色，以至於黑色了。

到了我父母這一輩，所辦的器具中，就是那幾個大碗是刻了父親的名字，其餘數十年中新辦的器具上，我父親都是寫了我母親的名字汪蝶仙。不管是簸米、畚箕、竹簍、喜籮，還是各種篩子，都工工整整地寫著：xxxx年x月 歙縣白楊上祈村 汪蝶仙辦。

刻有父親名字的大碗，寫有母親名字的篩子，我保存在自己家中，留著念想，懷著情愫……。