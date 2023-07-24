好多年前，我們一家人去新疆 遊玩了一趟。在看過天山天池、賽里木湖、那拉提草原之後，我們在伊寧市租了一輛車，特意去特克斯縣喀拉達拉鄉瓊庫什台村看星星。

女兒說，瓊庫什台村地處伊犁河谷，四周碧峰聳立，庫爾代河蜿蜒其間，空氣纖塵不染，透明度極高；在那裡仰望星空，能看到更多更亮的星星。

車在一個山道的土路上爬行，一直到前面無路可走才停下來。我們向山下望去，啊，那簡直就是山的海洋，碧波聳湧，氣勢浩蕩，極目遠眺，山色的藍與碧空的藍相融相接。仰頭望向山頂，點綴著繽紛野花的牧草漫展而上，直達雲天，原來我們開車走了半天，才走到半山腰。我們步行向山頂爬去，夕陽已被山口銜住，向陽的山嶺沐浴著金色的陽光，用燦爛的微笑與白天告別。

我們只想著登上瓊庫什台最高的山嶺，去親近星星，卻沒想到在這高山之巔沒有人煙，沒有旅店，沒有飯館，只有無邊無際的山色，和飽含積雪寒意的空氣。但我們似乎豁出去了，只要能看到城裡已經看不到的星空就滿足了，一宿不睡，一頓晚餐不吃又有什麼關係呢？我們依然興致勃勃地躬身上山。

走著走著，突然從山嶺左側的陰影裡冒出來一群山羊，咩咩地叫著，一個騎著棕紅大馬的男孩跟在後面，時不時揮一下手中的羊鞭。他站著注視我們好一會兒，不解地問：「太陽都下嶺了，你們怎麼還往上爬呀？」「我們想看你們最美的星星。」「哦，這裡的星星真的很亮很亮。只是上面只有三戶放牧人家，沒有旅店和飯館的。」「民宿也沒有嗎？」「沒有的。」「那今晚我們就露宿吧，飽飽地看一次星星，和新疆的星星相守一宿，餓一頓也值了。」

男孩沒有吱聲，從馬背上下來，左手抓韁繩，右手握羊鞭，放慢腳步陪我們走著，邊走邊給我們介紹：住在山頂的是伯伯家、叔叔家和他自己家。他們是哈薩克 族，祖祖輩輩放牧為生，這片山嶺是他們的夏季牧場。

夜幕籠罩大地，山嶺只剩朦朧起伏的輪廓，我們也不知不覺地到了男孩的家門口。這裡是一塊高山平地，三座氈房分布在東、南、西三個方向的邊角，北向的邊角是座用原始木頭碼成的長方形小木屋，房頂蓋著厚厚的樹皮，樹皮上面長出了幼小的樹苗和細長嫩綠的野草，這是他們三家共用的伙房。

當我們在氈房旁邊的樹林裡撫摸馬駒和牛犢的時候，男孩把他媽媽拉到我們身邊，說他媽媽讓我們今晚就睡在他們的氈房裡。我們非常高興，連連表示感謝，但她聽不懂漢語，男孩不停地在我們之間做著翻譯，直到我們的手緊緊地握在一起，都樂得臉上笑開了花。

聽說來了客人，三個家庭的女主人都來到共用伙房，一個在烤囊、一個做抓飯、一個烤羊肉串。男主人們都回來了，牛群、羊群、馬群都歸了圈，一隻長著獅子頭的黑色牧羊犬蹲伏在柵欄邊，眼裡閃動著警覺的光。

男主人把我們請進氈房，坐在鋪著彩色線毯的氈炕上，然後三家人才一起圍坐上來，像親人團聚的家宴，隨意而溫馨。雖然語言不通，但眼神、微笑、手勢和孩子們適時的翻譯，足夠消除一切障礙。我們喝著酥油茶，嚼著新出爐的囊，吃著香噴噴的抓飯和羊肉串，酣暢淋漓，其樂融融。

撤除碗筷，剛才的餐桌立馬變成了舞台，他們彈起心愛的冬不拉，唱起明快的哈薩克歌曲，跳起熱情奔放的哈薩克舞蹈。我們也禁不住跳進了他們的旋律，忘情地舞動起來，小小的氈房裡頓時成了歡樂的海洋。

夜已深了，看星星的最佳時間到了。主人熄滅了所有的燈光，領我們坐在一塊空闊的草地上，盡情地仰望著星空。碧空如洗，乾淨得一絲雲彩也沒有，天空顯得格外的高遠、深邃，繁星璀璨，光芒聖潔，好像在深情地注視著大地和世間萬物。我的心像長出了翅膀，飛上了穹宇，想急於攬一群亮晶晶的星星入懷，抒一腔親密的私語。

我們不知坐了多久，漸漸感到寒意襲人，身上時不時打個冷顫，但我們還是捨不得離去。主人怕我們凍壞了身子，執意要我們回氈房睡覺，如果我們還想繼續看，他就把氈房的穹頂打開，想看，睜開眼睛就可以看。

沐浴著星星的清輝和高山之巔的溫情，我們幸福得一夜無眠。

清晨，我們喝過奶茶，吃過奶酪和拉麵，準備下山。想給主人的熱情款待留一點點錢表示感謝，可他們怎麼也不肯收，說只要我們開心了，比給什麼金銀財寶都高興。

主人正要送我們騎馬下山，他的小兒子走到我們身邊，說他只是騎馬去過縣城，這回想坐我們的車去縣城，問我們可不可以。「好呀，好呀！」我們非常高興地滿口答應。

我們都坐上了車，可車子發動幾次都點不著火。給租車 公司打電話，他們告訴我們，山高坡陡，千萬不要強行啟動，原地等待，他們會馬上派師傅來修。

過了晌午，車才修好，等我們邀請小朋友再上車同我們一起走時，小朋友說時候不早了，怕去了回來不方便，只能等下次有機會再去了。我們心理很不是滋味，連一個這樣的小忙都沒幫上，實在令人深深遺憾。

時間過去好多年了，這遺憾卻好像一直掛在一顆亮亮的星星上，總在我眼前晃動。