作者在故鄉「遠方的家」。

遠方的家，哪怕走過千山萬水，總是牽掛。

人生三個家：父母生育我的家，我嫁入的夫家，孩子成長我給的家。一生，尋尋覓覓，就是想找一處安寧，可以在每日的忙碌中歇息自己疲憊的身心。

兒時尋找遠方的家，多年後在大洋彼岸，落地生根。如今再回「遠方的家」，家鄉的含義就是小時候的零星記憶。

父母在哪裡，哪裡依然有家的思念和牽掛。今日高中同學相聚在這「遠方的家」，我的心突然一緊，坐在東魚坊的餐館裡，腳下的這片土地上，原來就是我的家園與街區。一個扎著兩根小辮子、清瘦的小女孩出現在我眼前，她撩起衣袖，露出胳膊，一個大紅腫包，我心疼卻不知所措，眼濕潤了。這是我小時候的一幕場景。

記憶中門前有一棵高大的香椿樹，人是構不著枝椏的。春天出嫩芽時，我們會拿一根長長的晾衣竹竿，頭上繫上一個鉤子，然後去樹下仰勾嫩葉。香椿葉炒雞蛋 或是醃製成鹹菜，對好吃的江南人來說也算是幾道美味菜。

可到了枝葉繁茂的盛夏季節，那棵樹令我愛恨交加，樹蔭下清涼是我的愛，但到處是半大姆指般大小、背脊上有道彩色的毛毛蟲，在地上或樹幹上爬著。毛毛蟲碰到身體，就是夢魘開始，那種錐心刺骨的痛，至今想起，依然心驚肉跳。啥時不痛了呢，那時大人常哄我們說，這些挑也挑不盡的小細毛碰到骨頭才不痛。

如今，這樹沒了蹤影。小時候的家隨著時間流逝，也慢慢在記憶庫被遺忘了，歷經甲子，我們自己漸成祖輩。

小時候就餐的破舊桌椅，如今搖身一變，成了「皇家 」氣派的場面；小時候狼吞虎嚥的粗茶淡飯，如今放入大盤中，點綴得精緻巧雅，一道道得細嚼慢嚥，但對注重身材的現代人們來說，也能一吃就飽。家鄉特有的竹製器皿，裝著醬鴨頭、鴨脖、鴨蹼、滷牛肉，變成文人雅士的美食佳餚。久違了兒時的地衣炒雞蛋、臭莧菜梗，還有家鄉的銀杏炸餅，將存封的往事，零零碎碎拼成了清晰的畫面。

故鄉的家，印象深的還有門口二、三十米開外的一處公用水井。人站在井口邊，彎腰屈腿，將一根長繩子繫住的鐵皮水桶，從青石小井口慢慢放下。要打滿水，需要技巧，繩子右晃一下，左晃一下，迅速將水桶翻進水中；水桶裝滿水，然後左右手交替用力往上拉，將一桶水拎出井口。燒水做飯，洗衣洗菜，都用井水。

後來父母自己在屋前窄窄的走廊土地裡另挖了一口井，那些年沒有冰箱這東西，井在夏日裡是天然冰涼庫。買回來的西瓜，裝在網兜裡，吊在井水中，待要吃時再取出來，這時西瓜清涼甘甜，是夏日裡的最愛。

高中同學告訴我，去年這片土地建物拆了，全部重建了。如今走上江南常見的三洞拱橋，斜坡橋面中間一塊大黃銅色的魚戲荷葉浮雕，橋心是招財進寶圖案。

走過東魚坊高大的牌樓，空曠的廣場中間是一組銅雕塑 像：吳承恩正在書寫「西遊記」。他六十歲時在我的家鄉浙江長興做過縣丞，當時與他搭檔的縣長是明代著名散文家歸有光。後來吳承恩辭官回江蘇老家，據說「西遊記」是他回鄉後才開始寫的作品，許多長興的地名如「清風明月峽」或許曾給他些許靈感。這組塑像造型裡沒有孫悟空，設計者大概是想讓來者手握金箍棒想像：孩兒們，你會做怎樣的「孫行者 」？

徜徉在這塊土地上，突然垂涎小時候門口那家小店裡的燒餅油條，別有風味。而今世界大同，東魚坊的雲南米線、成渝火鍋、漢堡大王、韓國燒烤、日式料理，終將我兒時的日常生活，變成了一抹淡淡的歷史。