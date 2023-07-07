自古竹子就是入詩入畫的，蘇軾的一句「可使食無肉，不可使居無竹」，讚頌了風雅高節的同時，也把竹生來清獨、蕭蕭疏影的英姿，展現在我們的眼前。自古在民間，人們也是熟諳竹性的，所以竹編製品的使用源遠流長。

我家就有兩只竹編的漆籃（見圖），存放在祖傳的老箱子裡，去年的一天當我第一次打開箱蓋時，第一眼見到它們就十分喜歡。

因為放在箱子裡的緣故，這兩只籃子上幾乎沒有灰塵，乍一看嶄新得如同從來沒有使用過一般。而細看之下，籃子邊緣的漆還是有些剝落與磨損，彷彿是在默默地告訴我，那是歲月的痕跡。

小時候的上海，那個年代用竹為材料的生活用品，家家戶戶都有，日常生活中的竹筷子、竹飯勺、竹蒸籠，買菜用的竹編籃子，存放菜的竹籃筐，打掃衛生時的竹掃帚、竹畚箕，窗戶上和門口前的遮陽竹簾，還有矮小的竹凳子、有靠背的竹椅子、夏天裡可以躺平乘涼的竹躺椅，在同學家中還看到過竹製的書架和鞋架，走在馬路邊經過的竹籬笆等等，與竹子相關的物品應有盡有，數不勝數。

話說回來，在那個竹編製品普遍使用的年代，平時用的籃子可沒有這麼好看，所以這兩只圓形的、帶蓋子的手提漆籃，可謂是「鶴立雞群」的存在。它們造型漂亮，選料考究的天然竹編，一目了然的細膩手法，細節之處也是處理得非常好，藏而不露的接頭使整個籃子宛如天然生成，更沒有一丁點兒的毛刺；篾片為經、篾絲為緯，籃身和蓋子細細密密的編織中，所呈現出來的堅固結實又耐用的樣子，足見老式工藝的純樸和精湛。

因為喜歡，那天我還裡裡外外把這兩只大大的籃子細細打量一番，看了許久，特別是蓋子上中間那個圓頭，編得巧妙；還有籃蓋上面用黑色勾勒出的花卉，也是那麼的古樸大方。拎起漆籃，見下面還有一圈底座，在那極具張力的編織結構下，彷彿又看到了竹的力量與生命力。

這兩只籃子的歲數遠比我大，根據長輩的記憶，追蹤至少是六十多年前，外公外婆的長子結婚後生下的第一個孩子是男孩，家有喜事，長孫出生，上海的習俗是一定要發紅蛋的，就是把雞蛋 煮熟後，用紅色顏料把雞蛋染成紅色，也叫喜蛋。當時就是用這兩只漆籃裝滿紅蛋後帶去娘家的。

紅蛋的寓意是平安吉祥、紅火喜慶，所以當時用這兩只紅色的漆籃裝紅蛋，是再合適不過了。這也是僅有的一次籃子被使用的記憶了，因為平時是不用的，更可能是捨不得用吧。

每一件留下的老物品，都值得我們好好地愛護與保存。在如今已成為非物質文化遺產的竹編，更是值得我們去守護、去傳承。