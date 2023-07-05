我的少年時代是在西南一個小山城度過的。小山城裡，沒有少年宮，課餘時間，少年們都如同山羊一樣放養。回想起來，參加地區少體校乒乓球班的那一年，就算是我少年時代的高光時刻了。

少體校擁有兩張桌子，都是標準的比賽用桌。教練若干，都是地方上乒乓球界一等一的高手，其中兩個是地方上大型企業來的。一個打橫拍，把個削球打得出神入化，叫葉恒秋，是上海人，隨了三線建設企業來到了這個邊遠的山城。他個子修長，喜歡笑，笑起來兩排牙齒就暴出來，很是惹眼。另外一個叫于定倫，打直拍，來自帆布廠。

葉教練挨個問了鞋碼，不久，一雙白球鞋就發到了我們手中。那時，穿白球鞋很時髦，地方上的百貨商店裡都缺貨，得到繁華的大都市才買得到。我中學同班有一個女生，外號叫小白鞋，就是因為她經常會穿一雙白球鞋，彷彿一隻燕子在校園裡輕盈飄舞。街頭的混混們，也以穿白球鞋為傲，他們穿了白球鞋，招搖過市，打架鬥毆。白球鞋儼然成了江湖上的頂級裝備；我們穿上了白球鞋，打起球來，移動無比輕快，猶如騰雲駕霧一般。

少體校的訓練時間，是每天下午四點到六點。球桌只有兩台，球員太多，就四個人一張桌子，打對角線，或對攻，或對搓。兩個教練不時會指指點點。

除了打球，還有身體素質訓練，這一項由體委工作人員負責。體委的工作人員以前大都是運動員 ，打球的，搞田徑的，不過沒有一個是打乒乓球的，所以，他們才聘用了地方上的乒乓球高手來當教練。他們在打球上不能顯能，在素質訓練上卻是遊刃有餘。一個中年發胖的陳姓女士把我們帶到體育場裡，然後，就讓我們跑。我跑得其實夠快的，但她很挑剔，半是鄙視半是嘲笑地說我跑起來八字。我試著矯正，但一直沒有得到她的肯定。

除了練球，教練還會把我們拉出去，四處比賽。一次，到一家大廠去，也沒有車子接送，大家來回走了五公里。打完比賽，回到家裡，都已經夜闌人靜。

那次比賽，細節都忘得一乾二凈了，只記得對方一個女生長得美麗可人，名字叫沈維娜，是那個時代不多見的。打起球來，她的動作也曼妙動人，跟之前東京奧運 上拉風的那個日本 女運動員伊藤美誠一樣，她發球之前也有過場，但是沒有那麽花哨，雖然也有點舞蹈的意思，但婉約得多。之後，我們在一起，老是會議論沈維娜，直把她當維納斯了。她後來沒有在打球上勇猛精進，進了花燈劇團，跳舞去了。

花燈劇團就跟我住的那個校園相鄰，我跟小夥伴們經常到花燈劇團二樓最右邊的大排練室看排練，排練在現實和劇情之間來回切換，比看舞台上的表演精采多了。劇團那些演員甚至職員，我們如數家珍，不僅遙望他們在舞台上的表演，還在日常生活中經常看到他們的身影。

劇團裡的男女頭牌黑建國和曲翠珠常常在我們的視野裡出沒，看他們在大庭廣眾之下走路的姿態，很有喜感。也許在路上回頭率太高，曲翠珠走路的時候，既要昂首挺胸，眼睛卻又不平視前方，而是向下看。黑建國倒是坦然得多，邁著大步，甩著手，精神抖擻向前而行。而沈維娜，自從聽說她去花燈劇團當了演員，就成了一個古老的傳說，居然再沒有看到過她。