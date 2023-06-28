上世紀八○年代後期，他，一位特殊的朋友，和我一起飄洋過海，從上海來到了北美新大陸。

新來乍到，陌生的環境，陌生的人群，陌生的文化，陌生的語言，令我感到從未有過的失落、無助和茫然。從一個每天離不開報紙雜誌，對精神生活十分享受和追求的文化人，突然變為大字不識一個的文盲；從在社交場合對答如流，游刃有餘，從不怯場的有禮貌有教養的職業婦女，突然變成連對最簡單的打招呼「How do you do？」都惶惶然，不知該如何應對的膽怯女子。

從來對任何事情都十分淡定的我，在北美的英語世界裡，突然覺得自己所有的長處和能力，自從踏上這塊土地都蒸發了，消失了。話不會說了，招呼不會打了，書報雜誌不會讀了，電視電影看不懂了，路也不會走了（開車）。那種喪失能力像殘廢人一樣的感覺，深深地刺痛我、困擾我。

在這最困難、最絕望的時候，幸虧有了他這個忠實伙伴的陪伴，才使我一點一點從困境中拔出來。我完全地依靠他，依賴他，每天，每時，每刻都需要他陪伴在身旁。是他，給予了我無私的幫助與救援。

借著他的無私相助，我在初到美國當保母時，一個字一個字地詢問，似懂非懂地開始閱讀來美國後第一本英語雜誌「Highlight」。那是一本圖文並茂，淺顯易懂，知識和情趣相結合的美國最暢銷的幼兒讀物。從此，我對這本雜誌情有獨鍾，無論到圖書館 或在醫生候診室裡，只要看見這本兒童雜誌，我都會情不自禁地拿起來翻閱一番。

借著他的無私相助，我慢慢學會了看報紙，讀雜誌，看電視，從中了解美國的政治經濟。我雖然不能像運用母語一樣自如地翱翔在英語的世界裡，但至少不像當年如文盲一樣，感到心靈的乾枯和煎熬了。

借著他的無私相助，我幫助校譯了「Frankie and Johnny」這個劇本，雖然後來因為種種原因，上海人民藝術劇院沒有排演，但校譯劇本的過程，讓我有種重新拾回自己，重操舊業，內心十分充實的感覺。我留戀和喜歡這種心靈的感覺。

借著他的無私相助，我翻譯了女兒的英文習作，一篇描寫她返回上海短暫生活的中篇小說。從這篇小說中，我感悟到女兒對寫作的執著，及她的聰穎和天分，對女兒有了更深層次的了解。