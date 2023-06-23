一九九二年八月，我放棄在中國的大學教職來多倫多深造，靠獎學金生存捉襟見肘，國際學生沒有工卡不能打工。所幸我找到了一個交換的機會，一周用四個晚上陪伴小孩換免費吃住，住進了一對在多倫多交響樂 團工作的美國籍夫婦家裡。男的吹法國圓號，女的拉大提琴。

他們有兩個孩子，當時是八歲和六歲。他們工作不坐班，我白天沒有任務，可以照樣去學校聽課或隨便自己幹什麼。但一周有四個晚上，他們或有演出或集體排練，我就必須在六點前回到他們家，在家裡陪孩子。我的對策就是只選白天的課，晚上不外出。

我的任務就是在他們走後，陪孩子玩或看電視，並確保小的八點上床聽我給他讀兒童畫書，大的八點進自己房間玩或看書或睡覺。小的入睡很快，一般十多分鐘就睡著了；但大的總不想睡，我要讀「愛麗絲漫遊奇境」、「白雪公主和七個小矮人」、「灰姑娘」等比較長的故事，她才能入睡。不過孩子就是孩子，一般也不會超過九點，並且故事可以反覆讀。等兩個都睡了，我就回自己房間看書、做作業、看電視或睡覺，不必等他們夫婦回來。

他們的房子是市區常見的那種三層維多利亞式獨立屋。地下室裝修成他們隔音的音樂練習室兼辦公室，一樓是客廳和廚房，二樓一個主臥和兩個次臥，其中一個連著兒童房，三樓是兩個閣樓大房間。一個有浴衛的客房我住，另一個是他們的家庭圖書室兼縫紉室。平時他們不上三樓，我不陪孩子也不去學校時，就待在三樓看書，非常舒適愜意。

他們講明了，我除了一周四個晚上陪孩子，沒有其他任務，衛生方面有一個牙買加小時工，一周來一次。早晨中午一般不燒飯，就吃冰箱裡的東西。晚飯他們自己燒，我可以一起吃，也可以自己做給自己吃。

他們人很正直，對人不設防，也沒有什麼彎彎繞的拐彎心眼。夫妻之間感情也很好，上班同一輛車，一道來一道走，家務分工合作。我在他們家住了八個月，從未見他們爭吵鬧矛盾。女的比男的大兩歲，也很有大姐範兒，一般的事都是男的徵求女的意見，女的拿主意。我曾當面由衷稱讚他們夫妻關係好，女的矜持一笑，男的則笑得哈哈響，說：「我爸爸教我，有個快樂老婆，才有快樂生活（ Happy wife, happy life）!」 是啊，這就是生活的哲理，至理名言！

只有一次我從外面回來，看到男的滿臉怒氣，在一樓和地下室上上下下跑來跑去，嘴裡發出一些詛咒。我問女的：「怎麼啦？是你惹他生氣了嗎？」女的氣定神閒地說：「沒事，別問他，你裝看不見。他的傳真機突然壞了，影響了他的酒生意，自己修不好就生氣，其實沒必要。我已叫他再買個新的算了。」事情的發展果然不出女的所料，第二天買來了新的傳真機，一切不快也都煙消雲散了。