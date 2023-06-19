菸卡與家父的抗日故事

作者（右）1958年與父親（中）及弟弟（左）合影。

「菸卡」是什麼玩意兒？如果你詢問今天在台灣或是在中國大陸五十歲左右的中年人，他們真的還很難回答；因為，現實生活中已經沒有這樣東西了。「菸卡」現在僅存在於收藏家的珍藏之中，與骨董文物有同樣價值，成為當時年代的歷史旁證。

「菸卡」就是一張附在香菸中的硬紙畫卡，其面積大小與一包香菸相當，正面是畫圖，有單色的與彩色的，背面則有文字敘述。其目的在於增加香菸廠該品牌的銷售，內容各有不同：有以紅樓夢人物、水滸、三國志人物，或當代兵器、藝術等主題；某個主題設計一套「菸卡」，分別裝入不同香菸內，菸廠公司訂有獎勵：蒐集滿一整套、或是若干數量「菸卡」者，可以得到不同等級的奬品。

「抗戰簡史菸卡」就是在一九四五年抗戰勝利後，上海裕華菸廠公司產品紅士牌香菸內的附贈物。說穿了，這是一種行銷，鼓勵菸客們多買他們的的產品，並藉由蒐集菸卡，可以得到大獎：一輛腳踏車，或是派克金筆。

「抗戰簡史菸卡」選擇的畫面，是以連環畫的方式呈現抗戰簡史，一則教育 同胞，政府領導軍民贏得抗戰勝利的歷史，再則消毒汪偽政府的菸廠在淪陷區所搞的「漢奸菸卡」，掩飾其賣國勾當，製造中日和平假象。「抗戰簡史菸卡」兼具撥亂反正的歷史使命，也算是小兵立大功吧！

先父王延憙將軍一九三三年畢業於南京陸軍官校八期，陸大十六期。一九三七年參加南京保衛戰、一九四一年參加襄西會戰、一九四三年擔任陸軍三十三師九十七團團長，在滇西遠征軍參加平戛、龍陵會戰，攻克芒市，防守滇西怒江中緬邊界。

抗戰時期，先父一直在前方領兵打仗，我與先母及弟弟們住在四川北碚後方。當時飽受日軍轟炸之苦，曾經有三天三夜躲在防空洞裡，但是大家仍然堅持抗戰勝利的信心。日本投降後，我回到漢口念初中，當時，集郵與集菸卡是少年人的時尚 ，我與家弟都是此中好癖者，尤其是得到與先父作戰有關的菸卡時，特別具有成就感。

「抗戰簡史菸卡」一套有八十張，我僅蒐集得到七十餘張；其中記載八年抗戰中的重要戰役、殉國將領等等大事：如國際開羅會議等。這些簡史，不及九一八事變前的六年抗戰歷史，是民間耳熟能詳的時事。

「抗戰簡史菸卡」的珍貴，不僅在於收藏時間已有七十五年之久，而且是稀有文物；在中國大陸，曾經有些菸卡的收藏家，在文化大革命時期，被認為不符合共黨領導抗戰的歷史而被迫銷毀，否則就是殺身之禍。我們能珍藏保留這套菸卡，現今已很難尋覓。

一九四九年，先父帶領我們全家撤退到台灣，幸運地，也保存了這將近整套的菸卡。我與家弟也在台灣分別為空、海軍官，加上陸軍軍官的父親，真正是三軍一家的家庭。

今年農曆十二月，是先父誕辰一百十三年紀念，每逢清明倍思親，睹卡思親，想到父親對抗日戰爭的貢獻，無限緬懷。眼前，中華民國 前途不知走向何處？這套菸卡的內涵，是他那一代人用生命鮮血書寫的，也是在他們的庇蔭下，被帶到台灣，保留迄今。

我們弟兄家人正在思量如何把這套珍藏捐贈給有關部門，合適地展示國人，讓更多的後人可以看到這樣有意義的文物。「以史為鑑，可以知興替」，抗戰歷史，中華兒女應該惕勵不忘、永誌胸懷，歷史文物見證，更當永遠妥善保存。