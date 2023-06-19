這麼多年過去了，至今，爺爺的模樣我還記得：中等個頭，比較瘦，話不多，嚴肅。印象裡，他一個人坐在桌旁，好像是八仙桌吧，默默地吸著紙菸，腳上是一雙那個年代的圓口老頭鞋。

爺爺家的門牌號碼記不得了，過去就沒記住，只記得院門的位置和長相。小的時候，父親帶我由沙灘坐十一路電車在阜成門下來，進胡同，左轉右拐的，沒我們家方便。

記得有一次，晚上爺爺送我回家，沒上電車而是坐人力三輪，那種感覺就是兩個字：好玩，原來在電車上昏昏欲睡的勁兒沒了。進家把我交給外公、外婆之後，爺爺還是和以往一樣，吸一支菸，呷兩口茶，然後匆匆返回。

尤其記得爺爺把我們弄丟的那次，我和兩個表弟。當時，我快上小學了，表弟自然更小一點。那天是個周末，爺爺帶著去北海公園，人挺多的。轉來轉去，好像是到了九龍壁那裡，爺爺有點累了，坐下休息，告訴我們別跑遠了，就在附近玩一會。結果，我們幾個玩著玩著就什麼都忘了，再找爺爺的時候，怎麼找也找不著。

當時的我倒是沒慌，領著兩個表弟出了北海公園後門，穿人行道過馬路上了電車，身上沒錢不要緊，反正小孩不用買票。到站下來，又在我的引領下，一路大模大樣回到爺爺家裡。當時我還挺興奮，彷彿自己幹了一件什麼了不得的大事似的。

這個時候，爺爺家裡已經亂了套，說是爺爺在公園裡找不著我們，急忙回家來看，一瞧沒有轉身又往回跑，爺爺本來血壓 就高，這麼一折騰心臟病 差點犯了。剛好我們回來了，可以說是有驚無險。

後來，我了解到爺爺的一些身世。爺爺家裡是地主，據說有地近萬畝，是不是算得上大地主不知道。爺爺本人有文化，年少時在家讀私塾，寫得一手好字，喜歡樂器，笙簫都會，能吹「二泉映月」、「蘇武牧羊」等名曲。不僅如此，爺爺還是大學生，一九二○年代來京讀的民國大學。結業回到家鄉以後，因有管家處理日常事務，他每天除了讀書看報不管別的。

解放以後，按照政策，爺爺戴上地主的帽子。但是，經過調查，爺爺的過去沒有罪惡，政府依然安排他去教書，在一家業餘職工學校教語文，閒時還曾幫助街道出黑板報。文革開始以後，不知是哪裡來的紅衛兵貼出告示，通知爺爺三天之內必須返鄉。不久，他在老家的高粱地裡，以一種極端的方式結束自己的生命。

這裡插上一句，一九六四 年家庭發生變故之後，我就再也沒有見過爺爺，那一年我十歲。

為什麼以這種方式告別人世呢？爺爺的成分是地主，同時也是受過高等教育的人。在當時那種形勢下，我想他肯定意識到自己的處境和即將到來的噩運。

老家我沒有去過。多年以後，我到位於昌平的爺爺墓地去過一次，是他和奶奶的合葬墓，但裡面只有一張他的照片陪伴著奶奶。