難報春暉憶父親(下)

然而一九六六年起我失學十二年，直到文革後，春回大地，大學恢復招考，僅初中二年級即無處上學的我，以同等學歷的資格，讀本考研，畢業之後在大學講壇為年輕學子授業解惑。未辜負父親要我「好好讀書」的期望，成為我最大的安慰。

可是，我即使回到故鄉，讀書時住宿舍；畢業當大學教師後，因家裡住房窄小，我還是住宿舍，所以對年邁的父母，沒能侍奉幾許。一九八二年夏從長春大本畢業回故鄉讀研，然後大學任教，統共回滬不足十一年，驛馬星再動的一九九三年春上，母親已辭世，我陪八十多歲老父到東亞飯店吃了告別晚餐，就遠渡重洋，來到北美謀生。

父親九十大壽時，沒有英文基礎的我，為了速成找工作，我正在社區大學邊打零工邊讀大專，無法回國，僅寄回三百元，囑託弟弟辦壽宴。

直到二○○○年我才第一次回滬探親，父親已蒼老多了。一次陪他去看病，他拄著拐杖，走路很慢，不復從前之健步快捷。我要叫計程車，一向勤儉持家的父親不捨得花錢，就加快腳步往前走，說他走得動；好強的他還不允許我攙扶他。

那時，有個鐘點工保母每天來為獨居的父親做飯和打掃衛生，心地善良的父親，反每天額外供給保母在家吃早餐，我給冰箱塞滿的食物，父親一點兒也不計較保母的任意取用。

四年後再度回國，父親已住養老院 了。我為了補充上班衣物，幾乎天天跑商店，沒有留出更多時間陪伴父親。尤其難能原諒我自己的是，我竟然沒有想到，借養老院的推車，推父親出去逛逛公園，然後再去飯店吃飯。父親是非常希望去北京 旅遊的，如果我能陪同從未坐過飛機的父親去北京遊玩，該留下多麼美好的回憶，可惜直到父親去世後，我才知悉他的這個願望！

一年後父親謝世。他雖高壽九十六，但一生窘困，難能享受生命的樂趣。我回國奔喪，深知父女緣盡，我再無機會孝敬父親了。

在國內我雖躋身高知，卻仍難能安身立命，更奢談在經濟上幫助父母過上衣食富足的生活。中年再離熱土，秉承父母堅強性格和奮鬥的精神，重新從零開始，終得跨入美國中產行列，再無生計之憂，且有餘力幫助家人時，女欲養而父不待，人生至痛！

日月如梭，一眨眼，父親逝世十八年了。在他生前，異國漂泊的我，有的安排如果做得好點，他的晚年生活當能多點舒適。人生買不到後悔藥，我內心充滿了悔恨。難報三春暉，是我心中永世之痛。

放眼周圍，出生高知家庭的子女，與我同輩的，或年少的，不少卻在從事低級體力工作直至退休 ；我並不輕視他們，我自己在美從頭開始時，就做過多年體力工作。

我的父母不是教授或編輯，不是醫生或律師……我的母親是文盲，父親只讀了三、四年的小學，但我家兄弟姊妹，除了姊姊要為父母減輕負擔放棄讀高中外，我與兄弟們均深造於高等學府，由此徹底改變了我們整個家庭的社會地位。父親教育子女努力讀書的願望實現了，他當能欣慰了。(下)