在媽媽的衣櫥裡，發現這個麵粉袋（見圖）包著一包舊的文件和信件。一九五○、六○年代在台灣住過的人，大概對於這個麵粉袋子都很熟悉。這是美國援助台灣的麵粉，當時台灣十分窮困，美國糧食生產過剩，對台灣援助麵粉，以補充台灣糧食的不足。一九五三年開始，美國以小麥取代了麵粉，台灣廣設麵粉廠，把小麥製作成麵粉。

這袋麵粉是「嘉和麵粉廠」生產的，每一袋麵粉都是美國的制式標準五十磅重，換算成公制，是二十二公斤，所以麵粉袋上印的有「普通廿二公斤裝」，政府規定一定要印上兩隻握著的手和「中美合作」字樣的標誌。麵粉袋子是純棉布做成的，大家都把麵粉袋子再加利用，很多人用麵粉袋做成內衣褲；媽媽是拿來做麵食時要用的蒸籠布、抹布，或補衣服的零頭布。

爸爸是軍人，我們每個月到「農會」去領米糧油，有時候會領到一袋麵粉回來，全家都很高興，我們就如同加菜般。爸媽都是山東人，偏好麵食，媽媽會馬上揉麵發麵，蒸一鍋熱騰騰的饅頭出來，那是真正的手工山東大饅頭，真是好吃。

媽媽還會擀麵，然後用刀切成一條條的手工麵條。媽媽帶著四個小孩是很忙碌的，但她如果有空，還會包餃子 吃。平常很少吃到麵食，有麵粉的時候，全家都有了口福。

那時候還能領到美援物資的地方，就是教會的禮拜堂，這是美國的教會從美國募集來的，捐給台灣，由教會發放。並不是每個星期都會有，當禮拜堂有發放麵粉的時候，會有人通知我們那裡的街坊鄰居，晚上吃過晚飯後，鄰居的大哥哥或是大姊姊，就會帶著我們一群小孩去禮拜堂。

到禮拜堂要走很遠，大約半個多鐘頭，要經過一大片的荒郊野地，既沒有路燈，也沒有手電筒照明工具，一些膽小的小孩是不願意去的。我每次都會跟著去，因為我要領麵粉。到禮拜堂後，必須坐在長板凳上，聽一個多鐘頭的傳教以後，每個人就可以領到一小包的麵粉或是「包穀粉」（玉米粉）。

如果是領到包穀粉的話，媽媽就會蒸成發糕，我們幾個兄弟姊妹特別愛吃，因為媽媽會在發糕裡加上粗製的棕色砂糖，所以發糕是甜的。當時是連糖果都很難吃到，能夠吃到甜發糕，真是佳餚美味，大飽口福。每次我和姊姊在田野間玩耍時，只要一聽到弟弟一面跑來，一面叫著：「姊！哥！回家吃發糕。」我們馬上掉頭就往家裡跑回去。過了幾十年後的今天，我仍然認為當年媽媽蒸的甜發糕，是我所吃過最好吃的糕餅。

台灣只生產稻米，不出產小麥，以前台灣的飲食都是米食文化。那些年美援的麵粉，開啟了台灣的麵食文化，各式各樣的麵粉美食 ，在台灣傳播開來。一九六五年，美國停止了援助小麥和麵粉，在那有美援的十幾年間，那個資 源困乏貧窮的歲月，往事歷歷在目，永遠記得那些麵粉和包穀粉。