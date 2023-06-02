一日春風得意，在蒼蠅紛飛的小店吃著他最愛的糖醋土豆絲時，托尼說，不久前剛剛在此請了他班級的所有學生聚餐。我頗為吃驚，那一餐花了兩百人民幣，彼時我在政府工作的月薪不過一百二十。他卻說很便宜，相當於二十美元請二十人，這點碎銀子在美國只能買幾個麥當勞 漢堡。

老闆讚賞著他的豪爽，他卻低下眉頭，向我吐露了「少年維特的煩惱」。他熱戀著一名不諳英文的杭州醫生，盯著他隨身帶的照片，姑娘清秀賢慧，典型的西子淑女。他陷得很深，想娶她，無奈醫生家長反對異國戀，姑娘本人也猶豫。

大量酒精混合著尼古丁進入他的血液後，托尼變得直率，忿忿地說：「這裡一些人虛偽，有種族歧視 ，面前稱我老師，背後叫我老外。我很恨『老外』這個稱呼，況且，我沒那麼老。」我胡亂解釋：「『老外』不是壞詞，和我們常用的『鬼子』完全不同。老在中文裡帶著尊敬的意思，如老師、老媽、老虎。」

他狐疑地看著我，搖搖頭，不信。

我被美國研究所錄取的那幾天，想找托尼報喜，也報憂，因為學校只給我免了學費，生活費自理。可他音信全無。即將揣著僅有的幾百美元獨闖一個陌生的國度圓夢，我興奮著、焦慮著、恐懼著。

我去了小店，為老闆拉門迎客，體驗一下日後在美國的煎熬。拉門間歇和老闆閒聊，老闆說托尼很久沒來了，向他借了一筆錢，南下不遠的義烏小商品市場加入經商的大潮。我瞪大雙眼：「他向你借錢？」老闆用濃濃的杭州口音說：「是啊，借了好幾次，還得還滿準時的。」他們瀟灑行為超乎我的想像。

赴美前終與托尼見面，有些憔悴的他祝賀了我。聊了他的近況：醫生女友降為朋友，義烏的生意沒成，賠了錢，他本打算把蒙大拿的木材賣到中國。古往今來，投入異國他鄉，精神上物質上，等待過客的不乏一場場苦旅。

臨別時他用越加流利的中文告訴我：去了密西西比州 學MBA的大膽同學，一日覺得實在活不下去，給他媽寫信，在餐館當服務員的媽大膽速寄二十美元救急。他看我有些緊張，換成英文噴了個髒字，鼓勵：「你絕對可以活下去！」

三十年闖蕩奔波、走遍美國後，我在西雅圖郊區落腳，與翠林、碧海、雪山為鄰。不知托尼現在何方？或許，他像我一樣扎根異國他鄉，與西湖、孤山、白堤為鄰，時常牽著中國太太，觀賞斷橋殘雪、柳浪聞鶯、十里荷花。