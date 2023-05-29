一九七八年遷居美國芝加哥，在超級市場蔬菜 架上，看到真正的綠葉蔬菜少之又少。其中有一種綠色大葉子蔬菜，葉子長度一呎有餘，寬約半呎，一片一片葉子紮成一捆捆出售，莖幹厚實呈不同顏色，有白、紅、黃或紫色，老美稱為Swiss chard（瑞士甜菜）。我在台灣菜市場從來未見過，聽老美說可當作沙拉生吃。這種蔬菜葉子長得太大看起來很老，粗厚的莖桿呈紅色也是怪怪的，生吃帶點苦味不太習慣。

一般人認為纖維太多，應該很難下嚥，所以我們很少去買。但煮湯吃起來很柔軟可口，我們吃過幾次發現味道不錯，尤其是煮湯，不論葷或是素皆佳。太座大人發現最簡單的吃法，是燒一鍋水汆燙，能去除草酸及微澀的味道，令其更加可口。將葉子用手擰斷幾節，粗莖部用刀切斷成二或三吋長，丟進鍋裡煮開稍悶五分鐘就好，淋上一點海鮮醬或芝麻醬及少少的鹽巴，其味道更佳。

一九八五年搬來洛杉磯 後，華人超市 的綠葉蔬菜種類繁多，我們對於吃習慣的家鄉菜還是無可救藥地喜愛，這種瑞士甜菜在華人超市不常見到。查過谷歌後才發現，此瑞士甜菜原來與製糖的甜菜是同一個類別的蔬菜，只不過製糖甜菜是為了球根而種植，這種為了吃葉子及莖幹的蔬菜，沒有換名字而已，的確是有一點混淆不清，有華人稱為厚皮菜或牛皮菜。

前兩年朋友介紹天冷之後，不妨在菜園種一些瑞士甜菜，其實每個人都可以很容易地在家種植。這種甜菜不需太多的水分，也不太怕冷。洛杉磯十一月天已變冷，夏天的蔬菜多半已下市，正好是種瑞士甜菜的時機。

到Home Depot或Low's等園藝商店，可以很方便找到小包種子；最好是白色莖幹，纖維會比較細些。可以撒在菜園裡或陽台的花盆，花盆尺寸最好不可小於五加侖，因為根部會長得很深；用棒子或小鐵鍬，將種子及土的表面輕輕攪拌混幾次，灑上充足水分，最多十天就會發芽。

水不需要澆得太濕，如果長得太密不需要忙著疏株，可以等到長到半呎高後，選擇高的菜連根拔起來，可看到根部是紅色，嫩葉很像菠菜一樣，吃起來口味也像菠菜。等到菜葉繼續長高變大，就不需要連根拔起來，約達到十吋高後，可以將大葉子連莖一片一片從菜幹處用手掰斷，好像是在老美超市見到成捆出售的情形一樣。

原來種在土裡的莖根會繼續生長出新的菜葉出來，這樣子只要根不斷，這棵瑞士甜菜會繼續發出新葉。通常種在菜圃的瑞士甜菜，最好與左右前後鄰居菜株保持六吋距離，以便容易採取完整的葉片。

我每年在十一月份一定會撒新菜籽，夜間溫度就算是冷到華氏四十度都可存活，一個多月後，新鮮如菠菜的嫩菜剛好可供冬天吃火鍋之用。等到存活半年以上後，菜的主幹變粗約一吋直徑，高達二呎，菜片變小變老不易煮爛。這時候會開出不計其數的小花，乾燥後可以留下種籽以備來年之用，主幹可以挖出來丟掉。