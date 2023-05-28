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稱呼紀事

竹心

多年前，在美國的第一份工作。一位女同事和其頂頭上司不和，經常在我面前數落上司種種劣行，末了總是忿忿加上一句「這個死人」。具體細節已忘記，無外乎管理水平差、吹毛求疵等等。令我瞠目結舌的是「死人」一詞，一直認為職場紛爭，上司和下屬之間的矛盾，沒有必要搞到劍拔弩張、咒詛死亡的份上。心下對女同事頗有微詞，遂敬而遠之。

有一天，女同事抱怨自家丈夫不幹家務不體貼，諸如此類，完畢，又加了一句「這個死人」。心裡便一驚，不做家務罪不至此吧！「這個女人夠狠」心裡下了結論。又過了一些時日，同事開始埋怨青春期兒子叛逆不聽話，女兒挑食難纏，「這個死人」一直穿插在整場抱怨中。突然便恍然大悟了，原來「死人」只是同事的一個口頭禪，絕對與咒詛無關，也可以說是一個暱稱，充滿了無奈、憐惜，甚至寵愛。

如同我稱呼兒子「小豬娃」一樣。看到三歲的兒子臉上沾滿油漬啃排骨，說一句「這個小豬娃」；兒子捧著西瓜吃，汁液從嘴角一路淌到腳面，也會來一句「真是一個小豬娃」。兒子從小就知道「媽媽高興的時候叫我小豬娃，生氣的時候才會連名帶姓地叫」。

由此回想起兒時，家鄉人對兒女的稱呼可謂精采紛呈，妙趣橫生。大女兒叫妞妞，那麼接下來必定有二妞、三妞，以此類推。什麼大柱、二狗、三牛，什麼三毛、二虎、大蛋，家中排行一目了然。更有意思的是一家三兄弟，大哥名字為舉，二哥為紅，小弟為旗，合起來為舉紅旗，名字裡刻有時代印記。

還有一家更乾脆直接，長姊叫工業，老二叫農業，小弟叫躍進，正好又姓齊，工業農業齊躍進，叫起來也是鏗鏘有力朗朗上口。更有甚者，本民小平，上有大平二平，叫小平順理成章。結果遭遇文革，小平下台，便順應潮流改名文革。改革開放之初，恢復本名小平。一個名字改來改去，卻也見證一段歷史的更迭變遷。

夫妻間的稱呼也頗具時代性。爸媽那一代，上世紀六○年代戀愛結婚的夫妻，互稱「我愛人」，具有新式夫妻志同道合的意思。愛人的稱呼在大陸延續了很多年，大概從新世紀開始，愛人演變成了「老公老婆」。初出國門，認識很多來自台灣的夫妻，彼此稱呼「外子」和「內子」，斯斯文文的，頗有相敬如賓的古訓古風。

後來與朋友聊起夫妻間的稱謂，朋友告訴我，記憶裡她的姥姥一直喊其姥爺「老不死的」，每到飯點，姥姥用勺把子敲一下鍋邊，衝著院子裡的姥爺大喊：「老不死的，吃飯了！」姥爺便會樂呵呵地放下菸捲，走進屋裡，坐下吃飯。叫了一輩子「老不死的」，夫妻二人相依相伴幾十年，雙雙於近九十歲的高齡過世。

還有的女人笑嘻嘻地稱其丈夫為「壞人」，丈夫則稱妻子「欠揍的」。民間夫妻的暱稱可謂千奇百怪、眾口紛紜，叫「死人」的不是詛咒，喊「壞人」的也不是真壞，「欠揍」的反而是捧在手心裡的。

死人也好，壞人也罷，說到底無外乎一個稱呼而已。只要雙方彼此接受，心裡有愛，任何稱呼都可以成為暱稱。

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