九○年代初期，我從中國大陸移民美國之後居住西雅圖 ，一直看不到華語電視頻道，只能從美國的電視節目中偶然看到華人 故土的信息。為此，我訂了世界日報，還把很多好文章剪裁下來以便隨時拜讀，所有的報紙都小心保留了數十年之久，直到發黃破損才處理掉。

這種鄉音信息流通不暢的日子過了好幾年。直到一九九七年，中國央視租用「銀河三C」衛星向北美地區傳送央視四套節目，我透過報紙的廣告，請人來我家安裝這個節目的收看設備，要安裝一個模擬衛星接受器，還有一個叫「小耳朵」的、像「鍋蓋」一樣的八十公分直徑圓碟形金屬天線。

安裝師傅來我家安裝小耳朵時，看到我家後院很大，要在後院朝東的方向校準連接CCTV國際頻道的衛星，我才發現這個衛星的位置很低，而我家東面的鄰居有幾棵大松樹遮蔽，所以信號不清晰。於是他就到我的二樓陽台再測試，終於有一個位置可以穿過松樹之間的缺口接受到信號。

安裝完之後，我們就可以看很多節目。那時我的太太上大夜班，回到家之後已經下半夜三時，吃完消夜之後剛好是每天播放電視劇的時間，她常常追劇到淩晨五時才睡覺。

我上日班工作很緊張，以前下班後還要做煩人瑣碎的家務，很壓抑，而現在能忙裡偷閒看一下母語播出的新聞，或集中精力看一集熱播的電視劇，真是一種美好的享受。最喜歡看文體節目，偶爾還會從中意外「出格」收到其他頻道的節目，真正是豐富多彩的「國際頻道」。

但是到了二○○四年，中國央視國際頻道突然停止播出，原來，央視和中國部分省市電視台聯合組建了中國電視長城平台，所以我們透過長城平台在加州 的鳳凰衛視美洲台，購買安裝新的數字設備。鳳凰衛視只收用户設備的錢，免費觀看。

安裝人員給我們帶來新的數字設備，還帶來了一個新的小耳朵，這個小耳朵還是安裝在二樓陽台的原來位置，但我們的老設備還是能收到央視第四套的一些免費節目。而舊的「鍋蓋」就當垃圾扔了，這是我扔掉的第一個「鍋蓋」。

用這個新設備之後幾年，不料東邊鄰居的松樹越來越高大茂密，使衛星信號變得很差，我付一百美元請工人來把它從陽台移上屋頂，才使畫面回歸清晰。

很快就是二○○八年，要收看央視四套節目，只能向鳳凰衛視美洲台付費收看。不同的是，這次不收器材費，只交十幾美元的月費。這次安裝的新設備除了新的數字接受機之外，又帶了新的小耳朵，這是我來美國之後買的第三口「鍋蓋」。這個小耳朵當然要安裝在屋頂上，這回信號很清晰了。

不過，我屋頂上的老「鍋蓋」還是留下來看一些節目。這樣，我就有兩個「鍋蓋」趴在屋頂上；新一台是付費的可以看幾個頻道，舊的一台只看很少的節目。

有意思的是，我們剛剛付費安裝了新設備，東邊的鄰居要翻蓋新房子，把很多松樹都砍掉了，衛星信號無阻礙了，如果早幾個月的話，我就不必花一百美元的冤枉錢，把「鍋蓋」抬到屋頂。

此事讓我深思，西雅圖的新建築越來越多，居民區的松樹越來越少，整個城市有太多的松林被砍倒，有的是擴展道路和橋梁，有的是蓋大樓。松樹少了，對空氣、氣候、溫度、水土保持等等給我們帶來的好處，會不會也少了？

我們付費看了七、八年之後，網路電視節目越來越多，而鳳凰衛視只能看三、五台節目，所以我就取消了用戶。我們把數字接受機寄還鳳凰衛視才能取消用戶，但他們不需要回收「鍋蓋」，我們要自己背這個鍋。

到了二○一八年底，我家的屋頂換瓦片，兩個小耳朵被工人拿下，等新瓦片換上之後，因為二○○八年的設備已經送還美洲台了，它的「鍋蓋」就是廢鐵，就扔了，這是我扔掉的第二個「鍋蓋」。我只請工人重新放回那個二○○四年的舊「鍋蓋」，結果擺設了很久還是收不到信號，那時很多人都不使用小耳朵了，我們也就算了。

到現在，我的這個小耳朵還是放在屋頂上，而室內的接受器出了問題也扔了，但我還捨不得剪斷從屋頂連接下來的室內饋線，而我的很多朋友們，早就把小耳朵所有的線路都淘汰了。

現在有太多的方式收看遍布世界的華語電視節目，如一些機頂盒和YouTube頻道，永遠看不完，自己的兩個大耳朵都灌滿了大千世界的交響樂，有誰還要用小耳朵呢？小耳朵或許已成過去式，那三口「鍋蓋」留下的記憶卻是意味深長的。

第一個「鍋蓋」是一九九七年自己買設備免費收看；第二個「鍋蓋」是二○○四年要向鳳凰衛視買設備免費收看；第三個「鍋蓋」是二○○八年鳳凰衛視不付設備費用但是要繳納月費。

如今，這三口「鍋蓋」已經很少人使用了。但是，像我那樣在屋頂上還沒有拆下來的「鍋蓋」還有嗎？它一直站在屋頂這個舞台上，一動不動地面朝衛星位置的東方，扮演不離不棄的角色，它會一直在那裡向東守望著嗎？