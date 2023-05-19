《老照片說故事》失而復得的老照片

「中共濰坊市委城市公社辦公室」在工人俱樂部前合影留念（後排右一是作者）。

一九六○年，農村人民公社已經開始走下坡路了，城市人民公社又方興未艾。我所在的山東省濰坊市，市委派出工會、團委、婦聯、建委等部門的領導同志，到全國最早建立的哈爾濱市香坊人民公社學習、考察。回來後立即從有關單位抽調了包括我在內的十二名工作人員，組成了「中共 濰坊市委城市公社辦公室」，並在工人俱樂部前合影留念。

二○○○年前後，濰城區電視台開辦了一個展示老照片的欄目，向社會廣泛徵集單位集體照、市民全家福等老照片。我積極參與了徵集，將城市人民公社辦公室的合影照借給他們。播放後，年輕的觀眾感到異常新鮮，只知道農村有人民公社，從未聽說過城市還曾建立過人民公社。對此欄目，觀眾一片叫好。

但是電視台在欄目結束後，未能及時告知我去取回照片。一年多後，我去找電視台取照片時，恰遇市、區電視台合併，原來的主持人退休 了，新來的丈二和尚摸不著頭腦，壓根就不知道曾經有展示老照片這個欄目。我的老照片由此不翼而飛，回不來了。

後來我忽然想起了和我一起照相的劉女士。她老年大學畢業，專攻鯉魚畫作，已是小有名氣的畫家。五、六年前我曾求過她的畫作，她親自把佳作「年年有餘」送到我家。那天閒聊中，曾提到當年一起照相的事。她說：「那張照片我一直珍藏著，你的還有嗎？」我如此這般向她說明我那張照片丟失的過程。她說：「改日給你翻拍一張就是了。」我說：「那敢情好，先謝謝妳。」

自此以後，我們至今未曾見面，只是逢年過節打電話問候。因為她幾乎常年住院，很少回家，我不忍心為了翻拍一張老照片，去病房打擾這個已九十歲高齡的同事。

踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫。一天大兒子在刷手機 時，無意中看到了一個售賣老照片的帖子。他仔細一看，照片置頂寫的文字是「中共濰坊市委城市人民公社辦公室全體合影」，心想這不正是老爸日思夜想尋找不得的那張老照片嗎？他立即轉發給我賣家那張帶水印的照片，讓我確認。我定睛一看，就是這張！馬上讓兒子聯繫賣家，花一百元人民幣買回了這張老照片。

當兒子問賣家照片來源時，回答是「從廢品站收來的」，兒子又問：「廢品站又是從哪裡收的呢？」賣家：「不得而知了。」兒媳看到照片上我的形象時說道：「老爹年輕時好帥啊！」我說：「那時我剛二十四歲，正是風華正茂的高光時刻。歲月不饒人，如今己是鬢髮如雪的耄耋老人了。」