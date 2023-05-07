熄燈了，相機店（下）

作者在新澤西州經營的相機店。

紐約是一個讓人既愛又恨的城市，它擁有世界上最美的風景，也有最醜陋的地方。我在這個地盤上堅守了九年，由於房租不斷上漲和各種稅費的徵收，不得已，關閉了這家老店，轉至新澤西州 繼續經營相機店生意。

在這個店裡，我們養育了兩個孩子，他們從出生到大學，都與這個店有著緊密的聯繫，對店裡的一切有著深厚的感情。在他們成長過程中，寒暑假時，看著同學、朋友們到處遊玩，我們不能全家一起出行旅遊，他們沒有怨言。

但好處是附近的YMCA離店只有一分鐘路程，他們幾乎每個夏天都去YMCA舉行的夏令營，並一直參加游泳 訓練。他們長大後都加入了高中的游泳隊，各處比賽，也都考到救生員資格，大學前暑期一直在游泳館擔任救生員，還有些收入，成為一技之長。

在這個店裡，我們結識了很多朋友，包括各個年齡段的，也有各種族裔的人們。他們之中有喜歡聊天的，聽他們的故事，了解他們的人生。這些顧客都把我們當成朋友，分享彼此的文化生活。

最好的朋友就是孩子們的教父教母，他們陪伴著孩子們一同成長，教會他們很多做人的道理，我們相處如同一家人。教父前不久去世了，但教母仍是我們的好友，幾十年友情一直不變。

還有好幾個陪伴我們的老朋友，他們也都相繼去世了。有些幼兒長大成人，來店裡寒暄，驚嘆這個店仍在原址，是他們每次更換護照照片的拍攝地，也是他們購買攝影 器材及需要各種服務的所在。

店雖小，見證了時代的快速發展與相機的變遷。從一次性成像、一小時沖印照片、幻燈片、使用膠卷的相機，到數位相機的出現；儘管解析度逐年升高，但還是不能避免最終被iPhone取代。

曾經風靡全球的柯達膠卷、昂貴的相機、鏡頭和攝影器材，如今使用者稀少。以前在校學生們喜愛的攝影課程，也漸漸被數碼相機課程取代，或乾脆取消。也許以後人們不再需要了解光圈、快門、速度，單反相機入門知識也無需學習了，往日的攝影行當已成為今日夕陽。

在這一變遷中，原來的膠卷、底片、機器沖印、放大照片都已幾乎成為過去。如今，透過數碼相機像素傳感器，就可以直接看到影像，再由打印機的不同色彩搭配，一張張艷麗的照片就出來了。

還可以用圖像編輯與製作的專業軟件，修復、提升照片的效果。人們已經從傳統的攝影技術進入到數碼時代，完全顛覆了保有百年的照相沖印觀念。

也就是在這個巨大的變化洪流之中，眾多一小時沖印店紛紛「棄甲歸田」。柯達公司，這個曾經輝煌的上市公司也漸入黃昏，失去了往日獨占鰲頭，占據攝影業地盤一個多世紀陣地的光彩。

到吹響熄燈號的時候了。我巡視著空蕩蕩的小店，緩慢地走向電源處，沒有匆忙、沒有焦慮，把照亮小店幾十年的白熾燈關閉了。步出門坎，拉上店門，思緒萬千：有留戀、有懷念、有情感、有快樂、有煩惱、有人生的經歷、有與顧客朋友愉悅的交流、有一步步走過的路，還有對攝影和器材的熱愛。這一切都留在了曾經的小店。它走入歷史，我光榮退休，告別與攝影工作室一起為生的三十七個春秋，開啟人生下段旅程。