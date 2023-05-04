人生很奇妙，許多事情都有第一次，但不是每件事都能留下深刻印象。我的記憶中，最難忘的就是第一次坐飛機的經歷。

回到五十多年前。大學剛畢業的我青春洋溢，不知天高地厚，看到救國團在中央日報刊廣告招聘去金門教書的老師，去面試 就被錄用了。這是我的第一份工作，充滿興奮和嚮往。三天講習後，救國團安排老師們在學期開始前一周去學校報到。

第一次要離開擋風遮雨的家，離開愛我的父母和家人，心裡難過不已。登機那天萬里無雲，像碧玉一様清澈。別過父母，走進候機大廳，奔向不明的未來。

走過長廊，登上梯階登機。進入飛機艙門，感覺自己進入了一個狹長的房間，兩排面對面的木製長坐椅。這似乎是一架軍用運輸機，不像民用客機般舒適。年輕的我們似乎無所謂，大家都覺得非常刺激和興奮。簡陋的安全帶，牢牢地將自己束縛著，等待飛機起飛。

飛機滑行後很快就離開地面，衝出雲層，突然出現在眼前的畫面真的很美，雲層下霧茫茫，雲層上是一望無際的雲海。從窄小的窗戶俯看地面，底下的汽車 越來越小，像螞蟻一般，一座座樓房像火柴盒般排列在一起，公路像白綢帶般綿長。此時真有如自由自在地在湛藍的天空遨遊。

幾個同事在閒聊中熟稔不少，小劉想著未婚夫；小王想著在馬祖服役的男友；小林想念才滿三歲的兒子；小陸想著如何教學生數學；小賴拿著中文課本和詩詞備課；我傷感地想念一年後才能再見的家人。

一小時多的平穩飛行，機長報告「尚義機場 要到了」。飛機輪子從翅膀裡伸出來，經過長距離滑行，巨大的轟鳴聲讓人有些不安和恐懼。大家正襟危坐等待指示，此刻聽到外面許多士兵急速跑來，提著水桶和滅火器在飛機四周噴灑。機長告知飛機降落時，摩擦地面過猛，輪子起火了。幸好士兵們快速滅火，飛機才在停機坪煞住，此時大家心中的恐懼才慢慢消失。

走出機艙，「三民主義統一中國」的標語就在眼前，真實的戰地風光，等著我們慢慢體驗。這第一次的飛機經驗，是獨一無二的難忘回憶，有興奮，有刺激，更在有驚無險中平安落幕。