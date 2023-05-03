記憶上海老城隍廟（下）

九曲橋旁的上海豫園，是明朝時期的私人花園，建於一五五九年，用了十八年才竣工，是中國江南古典園林典型建築。如今豫園是上海旅遊風景區，是不少導遊帶領旅遊團的必經之路。豫園內迂迴曲折，蛇廊蜿蜒，亭台樓閣、假山、水塘串成一體。更奇特的是盤踞圍牆上的龍只有四隻腳趾，形態矯健，威武雄壯，張大嘴作勢躍向天空穿入雲中，「穿雲龍牆」成了豫園一景。

上海老城隍廟，觀言之「廟」是主題。老城隍廟相傳於十五世紀初，明朝永樂年間，當時的上海知縣張守約，將金山神廟改建成如今的老城隍廟規模。西元一九二六年，老城隍廟重建為鋼筋水泥結構，殿高十六米，寬十三米，深達二十一米，氣勢宏偉。據說，老城隍廟的觀世音菩薩、神明顯靈，吸引不少信徒前來燒香拜佛，祈求菩薩保佑。這裡供了不少道教大神，有霍光殿、甲子殿、關帝殿、財神殿等，至今仍香火繚繞，信眾絡繹不絕。

上海老城隍廟門口的大牌坊，是一五三五年建造，至今仍保存完整。老城隍廟有奇特的商業市場圈，各種小吃餐廳、古玩商鋪和小商品市場鱗次櫛比，密密麻麻，由上百家小商店編織成一張「上海百店商業網」，星羅棋布，五花八門，包羅萬象，可稱得上「商業萬花筒」。

看西洋鏡是上海老城隍廟的傳統節目，我小時候與其他小伙伴一樣喜歡看西洋鏡。一個裝有六個「透視眼」的大木箱，六個觀眾坐在一張長凳子上，各自透過「圓洞眼」往裡面看。「西洋鏡」男主角身著藍大褂，頭戴黑色瓜皮帽，繫著一根假辮子，戴一副圓形太陽眼鏡，一邊拉洋片一邊吆喝著，手裡還要不停地敲鑼打鼓、敲竹板：「夢回清朝，三分鐘開眼界」、「邊說邊唱神奇拉大片，做戲何如看戲樂」、「往裡看樂事無邊，往裡瞧千姿百態，悲歡離合饒趣味」……。

實際上，我小時候在上海弄堂裡就見識過西洋鏡。手推車上放個神祕大木箱，箱子上裝個透視眼，就可以看拉洋片了。只要西洋鏡手推車一來，小伙伴們就不約而同地蜂擁而來，圍觀起哄。後來，西洋鏡由拉洋片改成放默片，也就是無聲電影 。

我離開上海老家三十多年了，現在每逢回上海探親訪友，我總習慣去老城隍廟走一走看一看，尋找童年的影子，捕捉在上海時青春的腳印及美好回憶。當然，我也會去上海老飯店品嘗松鼠桂魚和紅燒肉，尋覓熟悉的角落。

➤➤➤記憶上海老城隍廟（上）