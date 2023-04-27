《老照片說故事》上班不久就退休

左前一為樹槐，右前一為作者。

在上下古今版刊發的「兄遇難弟受益」文稿中，我曾詳細記述了上世紀八○年代初，東北家鄉由於下鄉知青一古腦地返城，整個都市出現了工作極度難尋的局面。就在這時，我的兩個同學的弟弟，卻藉著昔日年少哥哥的不幸遇難，理直氣壯地走進眾人垂涎的好單位──電業局和交警支隊上班工作。

其實，我還有一個同樣讓人羨慕的小學同學張樹槐，他因自身疾患和父親薄面，既躲過了洶湧的上山下鄉大潮，又在其他人被迫到農村插隊時，順利地到父親的單位就業 。更讓人感嘆，他一上班就享受帶薪休假待遇，隨後不久又獲得單位退休 特許，提前好幾十年領取了勞保工資。

樹槐與我同齡，上世紀六○年代末，我們一起上小學並分在一個班。性格興趣相同，我們每天上下學總是搭伴同行，課餘也常聚在一起玩樂。樹槐身體不太好，患有先天遺傳哮喘。此病春夏秋三季沒有明顯症狀，但一到數九寒冬便復發，因而冬日上學時，樹槐經常戴一個小口罩 。

熬過寒冬，步入初夏，樹槐恢復常人狀態。我們又在課餘聚在一起下軍旗、彈彩球、扇紙片，抑或奔跑角逐、打盒子、踢皮球……，友誼日益加深，成為親密同學與伙伴。這時節，我們五個要好同學到照相館拍了一張合影照。

告別小學進入中學校園，我們還在一個班。中學時光好熱鬧紛繁：開學不久，我們邂逅了白卷先生、批林批孔、反擊右傾翻案風等政治運動，以及學校三天兩頭組織的學工學農勞動。三個學期幾乎未上幾天文化課，多數同學文化知識停滯在小學水準上。

最後，所有同學無例外地交付三元人民幣，換得一張徒有虛名的初中畢業證。拿著畢業證書，我和多數同學被趕往農村插隊落戶，樹槐憑著哮喘病證明留城了，且很快在他父親單位當上一名維修工人。

上班幾個月迎來冬季，樹槐的哮喘病復發了，呼吸急促，咳嗽不止，周身乏力。到醫院診治，醫生開了病假診斷回家休養。過了寒冬，樹槐的哮喘減輕了，重返工廠，但工作崗位已被他人頂替，廠領導只好讓他繼續休息，照發工資和崗位補貼。

又是一年春草綠，樹槐再度走進工廠上班時，廠裡湧滿了下鄉返城知青，每個車間班組都是人浮於事。權衡再三，領導無奈做出一個特別決定：准許患病體弱職工提前退休。掛號上班近兩年的樹槐就此領到了退休證，喜孜孜地領開起了勞保工資。

廠礦企業千方百計安置返城知青就業時，當地政府出台了放開搞活政策，鼓勵待業青年自謀職業，以減輕城市就業壓力。於是，好多未尋到工作的青年利用自家房屋，開辦了花店、飯店、食雜店等。

樹槐家坐落城區繁華街道旁，雖是一個小套房屋，但前後左右緊鄰商場超市和個體商鋪攤點，每天行人如潮，絡繹不絕。看到鄰居相繼鑿窗開門做起小買賣，樹槐也把房舍整修一下，開辦了便民飯店。兩個房間分設大小餐廳，增添了廚具，聘請了廚師，他與妻子擔當服務員。夜晚，一家三口則睡在後門外接建的偏廈裡。

小飯店挺紅火，營業額逐月提升。樹槐歡悅時，廚師卻提出了增薪要求，樹槐當即答應。一年後合約又到期，樹槐沒再挽留廚師，原因是周邊飯店已星羅棋布，且他的小飯店效益開始下滑。

廚師走後，樹槐擔起了掌廚重任，顧客臨門點要大眾菜餚，樹槐便依據以往偷學的廚藝，揮勺上陣煎炒烹炸。還不錯，燒製的菜餚常受到顧客讚譽誇獎。

這一時節，樹槐邀請我們十餘名親近要好同學，到他的飯店做客，他親自掌勺做了滿滿一大桌菜餚後，與來訪同學一同舉杯換盞、開懷暢飲。席間，同學們紛紛讚賞樹槐熱情與厚道，更有同學給樹槐過往的人生歸納了三早：上班最早，退休最早，經商最早。

然而，誰也沒有料到，樹槐在創造上述幾個早之餘，也攜帶了另一個早字：五十三歲那年冬季，他沒能抗住哮喘病復發，告別親朋好友與世長辭，成為小學同學中最早離世人員之一。