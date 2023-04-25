《老照片說故事》早年游泳多波折

作者女兒小時參加社區游泳隊的訓練和比賽，正蓄勢待發。

一九六四 年我考取需住宿的上海中學，學校有設備良好的籃球館和足球 場等，獨缺游泳 池。結果第一年上游泳課時，學生都要到學校南面的長橋濱去淌水，河邊搭起的臨時茅草棚就是我們的簡易更衣室。河水雖不算太髒，但腳踩在滑膩膩的淤泥裡，總讓人心裡發毛。我們的體育老師更為不易，他要照顧到所有學生安全，口中哨子不斷吹響，提醒大家不能有絲毫閃失。

二年級時，學校決定建造自己的露天游泳池，地點選在第一宿舍北面空地上，號召學生出力參加義務勞動。我們迫不及待地利用課餘時間幫助搬運磚塊，最後還使勁用水磨石打磨白水泥的池壁和底部。等游泳池建成，我們終於不必再去河裡渾水摸魚。上游泳課時老師讓全班同學坐在新造泳池邊，舞動手臂從容地給大家講解不同招式的技巧。

可惜好景不長，文革很快開始，課堂關閉，泳池門也由鐵將軍把關。但我和幾個膽大的同學，好幾次趁傍晚翻越鐵門而入，在剩下不到一半水的池子裡，津津有味地划水。

後來被分配到工廠當工人，我和一個志趣相同的青工小劉，常在放工後買票到附近南丹路上一個標準泳池去游泳，兩人互相切磋，按游泳手冊上畫的動作練習划臂和換氣，倒也無師自通地學會自由泳和蝶游。儘管姿勢離譜，卻多少讓我有了本錢和自信。

一九七八年考入師範學院後，我大膽報名參加校游泳隊，居然被接納為隊員。有趣的是，游泳隊只給每人發了一條藍色氰綸泳褲，而同寢室的夏同學是校足球隊的，全身上下穿的都是印有校隊字樣的球衣球褲，好不威風。夏同學因此取笑我是僅有一條短褲家當的校隊成員，我對這位比我闊氣的「院腳」只能自嘆弗如。

冬季時，校泳隊成員每周有一晚，需坐車去長寧區一個室內溫水池接受訓練。教練竺老師是個戴眼鏡的瘦高個，總拿個秒表在池邊為大家掐算時間，督促我們多練習。

不久，高教局在擁有十米跳台的上海跳水池舉辦大學生游泳錦標賽，竺老師安排我參加四百米自由泳比賽。其實我參加校隊的初心只為經受鍛鍊，何嘗想過到奧運比武？結果，一共八條水欄，我好像不是倒數第一就是第二，達終點後氣喘吁吁，自覺能拚到底已屬不差，為校爭光只能仰仗能者了。

師院有自己的室外泳池，夏天對師生開放，我自然於課後會買票去放鬆。由於學校裡有外國留學生，所以在校泳池裡頭一回看到了身穿三點式泳衣的洋女郎，不免有所驚訝，因為我們自己的女同胞絕不會如此開放。以後來了美國才慢慢地見多不怪，甚至看到有些三點式細如繩索也能處之泰然，不就是習以為常嘛。

我女兒在美出生，從小我就帶她去學校游泳池學游泳，一年四季都能下水。讀小學時，我們還讓她參加社區游泳隊訓練，有正兒八經的教練指導培訓，條件比我當年的艱難學藝不知要優越幾百倍。小時有一回她喝了口水，竟然認真地總結經驗說：「爸爸，這是我嘴巴沒關牢的緣故。」我想，我的思緒一經打開同樣也難以關牢，於是便扯出此早年學游泳的瑣憶。

➤➤➤早年游泳多波折（上）