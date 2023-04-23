一九八○年代初期，僑匯券可直接當錢花。在北京 西單僑匯商店裡，一台極富時代感的電冰箱，收券一百三十張；一瓶茅台酒用十六張僑匯券即可買到；一輛永久牌自行車，收券七十六張，外加人民幣。至於部分市面上根本就見不到的時髦貨及一些緊俏商品，必須要有僑匯券，才能到政府規定的商店去購買。

那年間，身在首都的我，一個沒有北京戶口的「黑人」，一夜之間非但不再遭受世俗的鄙視與欺凌，反倒成了時代的「寵兒」，為何？

一九八○年八月，我丈夫、身為琴師的吳博洲，隨北京京劇院赴美演出了三個月。兩年後的八月十四日，經朋友邀請，他再次回到美國，在馬里蘭州著手辦理移民 申請。留在中國的我和小兒，在京的生活費用，全靠丈夫從美國寄回的支票 和託朋友帶回的美元。而我收到美元和支票後，一定要按法律規定，親自到位於燈市口大街的北京銀行去兌換成人民幣，方可購物。

那時的兌換比例，基本上是一美元兌換二點三元人民幣。與此同時，我會額外獲得大把的僑匯券。十元人民幣，銀行贈給：零點二五張付食券、一張購貨券、糧票二市斤，可購買小站米（中國優質水稻之一）、油票一兩五錢。

僑匯券，這受時代熱捧的票證，因用處天大而令人著迷。西單商場地下室和北京友誼商店裡，永遠都集結著一幫打扮時髦的小伙子，以「守株待兔」般的堅持，力求心想事成。他們一發現有人往專用櫃台靠近，便立刻緊跟其後，湊前搭訕，一心想高價買到來者手中的僑匯券。

一些專門接受用付食券到此買米買麵的糧店大門口，同樣遊蕩著一幫思維超前的機靈人。他們似已悟出「僑匯券就是財源」，若想讓自己迅速成為萬元戶，就必須要開發此一渠道，不失時機地搞到僑匯券。

深知，我若把手握的美元和大把的僑匯券私下賣出，那份所得和到銀行兌換的錢數不知要高出多少倍。此外，有的朋友，或從朋友那裡獲知我家擁有「致富法寶」的男男女女，也接二連三地登門私購僑匯券。

遵紀守法是我的行動指南，私下倒騰貨幣，絕對不幹。我對那些找上門來的「求財者」，夠交情的會贈送十張僑匯券，分文不取；反之，給多少錢我都不動心。

在家裡，我可理直氣壯地維護和捍衛自己做人做事的原則；但當我手握僑匯券外出購物、買米買麵時，常會恐懼頓生。

我怕會遭到「那幫人」的圍堵與脅迫，怕他們三五成群地跟在我的身後，追到家門口。因家裡只有我和小兒，沒膽子、沒能力與尾隨者鬥智鬥勇，更怕夜深人靜時他們會撬門行竊。

焦慮恐慌中，感謝我的姊姊和左鄰右舍們，在丈夫離家四年的漫長歲月裡，無論是到銀行兌換錢幣、去商店購物、到糧店買米買麵，從未讓我單獨出征，均左右相伴。儘管如此，心中還是留下了被幾個大小伙子緊追不放的可怕陰影。

那是一九八三年夏天，我和家姊去西四糧店買米時，當我倆把購得的一袋大米往自行車後座上一放，猛抬頭，就見幾個留著大分頭、穿著喇叭褲的男子邊瞄我們邊竊竊私語。見此，家姊和我做了短暫的目光交流，忙捆好米袋，姊推著自行車，我緊跟其後，兩人便火速地朝家的方向疾走飛奔。

我家住在西單北大街，與西四糧店的間隔距離至少有五里路。緊急中，姊倆恨不得生雙翅，快快飛回家中。或因我倆神情緊張，恐慌難掩，讓追趕者信心倍增？快快走，急急行，緊追不放已成了他們的「活思想」。他們的步步緊逼給了我一個可怕的設想：這幫人可能一直追到家門口。

緊急中更要冷靜。我停下腳步，故作從容地轉過身，態度嚴肅地警告尾隨者：「你們若再緊追不放，我這就到附近的派出所去報警！」我努力地挺起胸膛，目不斜視地瞪著他們。見此，走在最前面的「領導」戛然止步。

對視中，一個戴著「蛤蟆鏡」的小子開口了：「兩位大姊別緊張，我們就是想找妳們買些僑匯券，沒有惡意，沒有惡意的。」那一刻，我依然壯著膽子地玩強硬：「你們若不立刻退回，我仍有理由去派出所報警。」聽罷此言，他們後退了，退到我倆伸長脖子都看不到的地方，姊姊這才喘了口粗氣：「咱快走吧！」

回家後，我把此番遭遇告訴了隔壁的王大嫂。她按著我的肩頭：「從今往後，買米買麵的事，大嫂包了。我再也不讓宋姨受到這樣的驚嚇啦！」

爹告訴過我，千金置宅，萬金買鄰。隔天，我跟王大嫂一起到西單僑匯商店，花了一百三十張僑匯券買了一台市面上很難見到的電冰箱。

回到家進院子後，當我請送貨的師傅將電冰箱抬到王大嫂的家中時，她愣住了：「怎麼，這不是給妳家買的？」我含笑作答：「猜對了，您哪！」王大嫂著急著忙：「妳們娘倆還沒用過電冰箱呢！」我雙手合十：「您就踏踏實實地用吧，您為我們娘倆操心還少嗎？」