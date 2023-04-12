「最近艾草是不是長出來了？我想摘些回來做艾糍。」電話裡，好友提醒了我，不知不覺間，已到了艾草肆意生長的季節。菜園子裡的艾草，也開始張開了嫩綠的枝葉。瞧，那枝葉開得葳葳蕤蕤，開得無拘無束，一簇簇一蓬蓬，野性且率真。天地間，便因她的到來，流淌著一股春天的暖流。

如今正是吃艾糍的季節。艾糍，有的地方稱之為艾粄、艾果、清明果、青糰等，叫法不同，而做法卻是大同小異。基本都是採摘艾草作為主要原料，或新鮮的，或曬乾的；將艾草做成糊狀，加糯米粉，也可添加黏米粉、木薯粉、紅薯粉，搓成粉糰，再加鹹的或甜的餡料 ，製成糍粑一般的特色食品。

每到暮春之時，南方家家戶戶都要做艾糍。小時候，母親常帶著我去採艾葉。幽靜的山澗，滿眼綠，浴著春雨的艾草，全心全意地滋長著，綠油油的草葉，靜靜等著有緣人。母親手挎竹籃，仔細找尋著艾草。艾草全株有白色綿毛，葉如菊葉而小，開絮狀小花，生命力極頑強。

採回艾葉，母親便將艾葉洗淨，掐短，瀝乾，焯水。接著去揉糯米麵，青糰裡的豆沙餡是提早備好的。母親說，熬製豆沙餡，最重要的是掌握火候，並且要拌入豬油。母親忙碌著，也不讓我們插手幫忙。等到艾草涼透了，將艾草搗爛和糯米麵揉到一起，就可以包了。包好的艾糍，用剪成圓型的香蕉葉墊著，以免黏鍋。

沒一會兒，艾糍出鍋了，從未見過如此純粹、穩重的綠。拿起一個，有點黏手，一股淡淡的艾草香，直往鼻裡鑽。輕輕咬一口，滿口留香，彷彿吃到了整個春天。童真與歡喜，迴盪在身體心靈，什麼憂鬱，什麼煩惱，都在唾液潛流中慢慢痊癒。

母親很是能幹，她做了幾十年的艾糍，聽說她在整個村子都是有名的，若是辦個農家樂，定是火爆得一塌糊塗。就這麼逢春必吃的艾糍，我以為是理所當然。但自從母親離世，我才驚覺，此生與這味道絕緣了。

我也嘗試買過市面上的艾糍，所謂的口碑款、火爆款、網紅款啊，基本都是噱頭，又怎能與記憶中母親所做的艾糍相較呢？

母親的艾糍，我就是現在想來，那嚼勁厚實的口感似乎還意猶未盡，糰子上細細揉合的艾草纖維也是歷歷在目，就連她的音容笑貌和在灶頭忙碌的身影，都彷彿就在昨天。

我獨望灶台，那記憶的星火，零零碎碎，閃閃爍爍，映著我晶瑩的淚光，因一樣食物，永遠地記住了一個人。