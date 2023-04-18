時間在嘻笑玩鬧中流失。一轉眼小學畢業，學校的名字也從四十四兵工廠附屬子弟小學，改成了台北市立信義國民小學。畢業後，參加台北市立初級中學聯合招生 考試，覺得跟學校裡的考試沒什麼不同。想答案的時候，抬頭望見爸爸站在窗外大樹下看我考試，我還跟爸搖搖手打招呼，監考老師也沒禁止或警告，那時候升學 壓力沒現在大。考完試，爸爸買了小美冰淇淋給我吃，把我樂壞了，因為那是難得的殊遇。

回家後，還是繼續跟同伴們玩，一點也沒為聯考結果操心。一天早上起來，爸爸告訴我考取成淵中學夜間部。我想夜間部也好，白天可以玩，爸媽卻開始為了我的學雜費憂心。

幾經商量後，媽媽到新生南路一家有錢人家去做保母，照顧一個跟小妹一樣大的小女孩。因為媽媽得住在雇主家，到周末才回來，所以平日裡我負責買菜燒飯，把自己的便當及家裡的晚餐準備好，然後再去上學，和同伴們玩的計畫就泡湯了。

成淵中學坐落在承德路上，離有名的台北市圓環夜市不遠。我通常是坐十九路公車，在圓環的前兩、三站下車，再走一段小路到學校，和同學在路上打打鬧鬧，一下就到了。有時候坐二十路公車，到台北火車站換經過復興橋走中山北路的車，在錦西街站下車，再走到學校。

錦西街上靠近中山北路的地方，有四、五家酒吧，常有美軍顧問團的人光顧。也偶爾會看到在酒吧上班的女郎進出，通常她們都打扮得花枝招展，對我們這些似懂非懂的小蘿蔔頭，還真是一道美麗的風景線。也引起我們這些半大不小孩子們的好奇，為什麼她們總是摟著老外的手臂？更想知道她們在酒吧裡都做些啥事？

在一個豔陽高照的下午，我們鼓足勇氣，推開了一家酒吧的大門，裡面黑乎乎的什麼也看不見，但是清清楚楚地聽到，裡面有人大喝一聲：「你們幹什麼？」我們一聽，撒腿就跑，上氣不接下氣地跑到學校，才敢回頭看是否有人追來。從那以後，我坐了好一陣子的十九路公車，沿著一條小河溝旁的小路去學校，這條路離著酒吧很遠，就怕遇著酒吧的人。

學校下午四時開始上課。值日生六時去蒸飯房，把蒸好的便當抬回來，開始讓我們吃晚飯。那時候跟一個楊姓同學和一個繆姓同學很是要好，晚飯時，我們三人常在一起互換便當吃。楊同學的父親是一名公務員，家教非常嚴；繆同學家裡是香茅油貿易商，家中非常殷實，便當裡都是我過年才吃得到的雞鴨魚肉。我的便當裡盡是頭一天的剩飯剩菜。

有一天楊同學告訴我，繆同學說我是窮光蛋。當天晚餐時，我心平氣和地向他們宣布，以後不和他們一起吃晚餐了，沒有大吵大鬧。現在想起來，還覺得我那時處理這件事很成熟。以後楊同學成了大陸問題專家，著作等身，但是再也沒聽說有關繆同學的消息，不知他現在情況如何？