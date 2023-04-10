我的肯塔基老家（上）

去年十二月的一個周末，老伴與我去拜訪住在肯塔基州 的姑丈。姑丈聽說我們要來，興高采烈地說要到飛機場 接我們，然後去巴茲敦（Bardstown）參觀「我的肯塔基老家」州立公園，我們好興奮有機會去參觀以史蒂芬‧福斯特（Stephen Foster）的名曲「My Old Kentucky Home」命名的公園。

姑丈是外科醫師，在肯塔基州執業四十多年，兒女也都在此成家立業。「此心安處是吾家」，肯塔基已是他的老家了。記得姑丈在他自己七十歲生日的宴會上，還高歌一曲「我的肯塔基老家」：

「豔陽照在那肯塔基老家，盛夏，人們都歡樂，玊米成熟，草園裡百花盛開，鳥兒也整日歌唱，孩子們在木屋的地板上打滾，一切都那麼的歡欣、快樂與美好。再會了，苦日子已來敲門，啊，我的肯塔基老家，晚安！不要再哭泣，我的女士。唉，今天別再哭泣，我們一起唱首歌，給我的肯塔基老家，唱給那遠方的肯塔基老家！」

巴茲敦在機場西南方，沿路看到的是一大片起伏的丘陵。十二月的肯塔基，春、夏、秋的繽紛已經褪色，小鎮及紅色小磚房零零落落點綴在灰色冬日下，一片和諧安詳。冬天仍然掩不住它的美麗。

車行四十分鐘左右，路旁遠近處，釀酒廠接二連三浮現了。姑丈說這裡是巴茲敦，是肯塔基威士忌名酒波本的重鎮，也是波本威士忌的世界之都。它是肯塔基州的第二老城，人口一萬三千多，被譽為美國最美麗的小城。

公元一七八九年，Elijah Craig牧師開始在此釀酒，此地盛產玉米，加上天然石灰岩水質，釀出的威士忌有得天獨厚的優勢。威士忌酒從此在此生根，傳承、茁壯。

到了十九世紀中期，鎮民們把當地的威士忌取名波本，延續至今已兩百三十多年的釀酒事業，波本威士忌聲名遠播全球。小鎮的市中心仍保存十九世紀的外貌，古色古香，很迷人。中午，我們在一家樸實的漢堡店，享受了南方小鎮的美食 及濃厚的人情味。

➤➤➤我的肯塔基老家（下）