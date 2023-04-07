《老照片說故事》母親會算命

作者父母和三個哥哥在一九四七年的全家福。

母親是我所認識的，最聰慧善良的女人。在我成長時，不管是平日家常，或是親友來訪，她都能隨興想出故事，並且說得活靈活現，帶來滿室春風，賓主盡歡。其中最令人難忘的，就是她為人「算命」的本事了。

在我半大不小，對自己的將來充滿期望與夢想時，母親有時會執著我的手，一面在我手掌心畫來點去，一面說我的未來如何如何；有時她會笑我的塌鼻子，說我雖然不會大貴，但是鼻頭鼻翼豐滿，所以會有財富。那時我聽得如痴如醉，很滿意自己的命運，也覺得母親真是個天才。

母親會算命的事漸漸傳開，家裡若是來了客人，像晚輩們帶著男、女友，或我們兄妹的同學等，大家都很期望聽一聽自己的命運，母親也從不令他們失望。

有一次，我的大學同窗「世霖」從德州 返台探親時，攜太太來訪，那時他們結婚數年求子不得，兩人都很焦急。母親聽到他們的心事，仔細看了兩人的手紋，告訴世霖夫妻：「你們命中有兩個兒子，遲早會來報到的，放寬心吧！」他們聽了很高興地回美了。

不久，世霖拿到學位，又很快地找到工作，他們在開車橫過美國的旅程中懷了大兒子，後來又生了老二。我問母親怎麼看得那麼準，她答：「世霖那時是留學生，念書辛苦壓力大，一點兒獎學金又要應付兩人開銷，在這種情形下，要懷孕是很困難的。過了這段艱辛的日子，寶寶會自然來到。」聽來合情合理，可惜我忘了問母親她怎麼看出是兩個男孩的。

母親好像熱中算命，但是她似乎並不全相信命運。有個她自己被算命的故事，我聽過好多次，這故事很離奇，所以我銘記於心。

事發那年我還沒出生呢，父、母親和我的三個哥哥一家五口定居四川，生活優裕，還雇有幾個傭人。有一天，母親跟幾個鄰居太太在家門口聊天，剛好有一個摸骨算命的瞎子經過，為了好玩，幾個太太都伸手給瞎子先生算命。

算到母親時，瞎子說：「妳命中有三子。」幾個太太聽了都很佩服，因為那時孩子們都上學不在家，瞎子能「摸」出三個兒子，當然是位高人。母親又問她能活多少歲，瞎子說：「妳能不愁吃喝到八十。」母親追問：「那八十以後呢？」瞎子搖頭不語，意思是這以後會餓肚子。母親出身富家，先生工作勤快又對她很好，哪裡可能餓肚子？所以她就把這事當作笑話來講了。

母親會算命的本事多半是自學的。她生在一九一○民國年代，從小機靈過人，又因家裡注重教育，還曾經遠到縣城裡上中學。她結婚後隨著父親的職務調配，在許多地方住過，閱人無數而心存善念，使得她人情通達，做事圓融周到。

在母親多年的薰陶下，加上我自己又看了點書，漸漸熟悉掌上的紋路，和它們訴說的如痴。先說掌紋吧：由掌腕間上行到中指底部的縱軸是事業線，橫過手掌，一般人有兩條粗紋，從小指那端起頭的是感情線，從食指和姆指間起頭的是生命線。女性看右掌、男性看左掌，不能有差錯。雜紋多的手代表這人事業、感情多波折，也可說這人過得精采，所以掌紋是越簡單清楚越好。

面相也有面相的看法，例如人中深的人多半長命等。面相跟掌紋綜合起來解說，最為完整妥當。根據我的粗淺認識，有時在茶餘飯後，我會借朋友的手，編一些故事給他們作消遣。我按照母親當年為人算命的原則，通常總是加強好的部分，輕輕帶過那比較差的部分，因此我的朋友們一般都聽得專注高興，真像當年我聽母親算命的情景。

母親平安活到八十歲，這以後，父親去世，她的健康便一年不如一年，到後來糖尿病 和失智 症纏身，終致常年臥床，再也沒有什麼口福可享，似乎間接地印證了算命瞎子的預言。我有時會想，母親會為人家算命，但是卻沒有算準自己的命。