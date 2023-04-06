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《老照片說故事》紅脖子印象（下）

文、圖／肖文
筆者（右）與馬場主人大衛。
筆者（右）與馬場主人大衛。

更令我難忘的是，當我來到俄勒岡州的「手牽手」馬場，第一次看到馬場主大衛，我彷彿穿越時空，不敢相信自己的眼睛。他牛高馬大，英俊粗獷又老而彌堅；頭戴「斯特森」式的寬沿高頂牛仔帽，身穿靛藍色牛仔褲，褲腰上別著一把鋒利小刀，足蹬帆布皮鞋；除了沒有肩披鮮艷的印花大方巾外，活脫脫是一個典型的西部牛仔。

馬場主大衛幼年起，表現出認知差異和社交困難的情況，因出身於農戶人家，在爺爺奶奶督促下，放馬、放騾和驢，在與牲口打交道中，不知不覺地發生了奇蹟，原來嚴重的自閉症狀逐漸消失了。大衛到十二歲時發現了這一秘密，於是分享給了與他有相似症狀的同學，也得到了相應改善的效果。

此後多年，大衛一邊工作一邊養馬，高中畢業就成為一名出色的工程師；養馬、馴馬從未間斷，成為了遠近聞名的馴養師。大衛透過自己的經歷，幫助那些自閉、抑鬱，以及各類需要在精神上獲得支持的人們。

小時候那段神奇的經歷，讓大衛萌生了創建馬場的願望。二○○五年退休後，他就自籌資金，創辦了這所為提供身心健康特殊服務的非營利馬場。在養馬、馴馬的過程中，透過與大自然的接觸，和動、植物的交流，使患者身心健康得到改善。

動物儘管不語，但情感卻與人相通。許多自閉症、焦慮症、多動症，以及憂鬱症、抑鬱症患者，在與馬、騾和驢的交往與互動中，獲得溝通、啟發而逐漸改變。

在馬場創辦以來的十七年間，大衛已幫助五百多人恢復身心健康，並開創了新生活。除此之外，馬場也為普通孩子提供動手、勞作和自律及領導力等品格與能力的培養。

大愛無疆的老紅脖子大衛，用實際行動不斷傳遞著正能量，並形成大磁場。不少組織和個人捐款捐物，幫助馬場維持正常運轉。從兩歲嗷嗷待哺的幼童，到八十六歲的耋耄老人，都積極來馬場作義工。

在金錢至上的美國，在世風日下、數典忘祖的如今，大衛堅持不忘初心。正如羅斯福總統所說的，牛仔是美利堅民族不屈的先驅者，他們自由獨立，要建立美國人的美國。大衛傳承了西部文化和牛仔精神，他開拓進取，敢於創新，關注弱勢群體，重新找回美國文化並加入新的內容，並發揚光大。

探訪馬場給我的衝擊難以言表。儘管天災人禍，社會撕裂，槍擊案頻發，亂象紛呈。但是，每一個國家都是由像馬場主大衛和青年、中年修理工等具體的人構成的，只要擁有這些能夠獨立思考的人、能夠不計利害為這片土地付出的人、知道世界並不完美但仍不言放棄的人。只要一個國家擁有這樣的頭腦和靈魂，我們就有理由相信：歷史總在哭泣中前進，美好明天一定會來臨。

➤➤➤紅脖子印象（上）

退休 俄勒岡州 槍擊

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