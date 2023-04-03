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金融時報：台灣可能很快再丟邦交國 5、6月關鍵

百萬女主播

冬至

日前打開電視，發現記者一直在播報百萬女主播芭芭拉華特絲（Barbara Walters）的生平，原來她在紐約寓所去世了，享年九十三歲。因為在台灣就久仰她的大名，旅美後，我幾乎從沒錯過當年她每周五晚主持的「20/20」，這幾天看到電視紀念她逝世的特別報導，對她更加心儀不已。

據說芭芭拉年輕時原想當演員，因為顏值不夠遭拒。改到電視公司寫稿後，有次公司有個節目需要一個女性記者，專門報導服裝、娛樂、廚藝等婦女觀眾愛看的內容，她這才有機會走到幕前，在那個美國半數家庭沒有電視機的時代，初試啼聲。為了報導花花公子雜誌，芭芭拉硬是跑去近距離觀察訪問兔女郎一天。

後來她以優異的表現，逐漸嶄露頭角，被NBC請去做晨間新聞節目「今天」的主播。不久，收視率苦追在後的ABC以雙倍薪水挖角，請她做傍晚新聞的搭檔女主播，氣得原來獨挑大梁的男主播對她不假辭色，更公然排斥，還成為綜藝節目搞笑的哽。

回顧那段披荊斬棘的過程，使芭芭拉終能突破玻璃天花板的，是她獨樹一格的「名人訪談」。她每看到哪個名流有重大新聞，比方大明星即將推出百老匯秀，一定先寄上賀函，以後要求訪談，就水到渠成了。訪談後也一定寄上謝卡，禮數有始有終。

芭芭拉訪談準備的題庫，常花好幾天的時間反覆琢磨，去蕪存菁。也因為她情詞懇切，態度真誠，往往能突破受訪者心防，對她侃侃而談。

比如她問尼克森：「你後悔沒燒掉水門案那些錄音帶嗎？」「是的，因為那些都是私下的談話。」她問跟柯林頓鬧緋聞的白宮實習生：「將來妳的孩子問起這件事，妳會怎麼回答？」「媽媽當年犯了大錯。」問普亭：「抱歉，我要問一個很可怕的問題，您曾下令殺掉一個人嗎？」普亭想了一下，才回答「沒有」。她問保羅紐曼：「聽說您拒絕給影迷簽名？」「我第一次拒絕簽名，是在男廁小便盆前，後來我帶著家人在餐廳吃飯，有人竟要求我跟她的狗合照，從此我拒絕簽名。」

她總勇於提問觀眾想知道的。比如她問老布希：「重來一次，你還會說那句『仔細聽好，我絕不會加稅』嗎？」她問雷根：「現在經濟不景氣，教育政策失敗，您不覺得難辭其咎嗎？」她在帳篷裡，專訪美國人恨之入骨的利比亞頭目格達費：「您可能會覺得我很無禮，在美國我們讀到的都是，你是狂人，性格不穩定，這些報導會讓你火大嗎？」她問賓克羅斯比：「人們說你個性孤僻，冷若冰霜，為什麼？」

知道觀眾會想窺探名人居所，芭芭拉的訪談地點不限於中規中矩地坐在客廳或辦公室。她曾到艾迪墨菲新買的家徒四壁、家具尚未到位的豪宅，跟他席地而坐，完成訪談；曾應熱愛動物的詹姆斯史都華之請，跟他同騎在大象背上；坐古巴狂人領袖卡斯楚親自開的船，橫渡豬羅灣；坐雷根開的吉普車，還曾坐在男星的摩托車後座。

她有辦法慫恿名人表演銀幕上看不到的才藝。比方詹姆斯史都華自彈自唱，克林伊斯特伍德彈鋼琴，有的明星唱得慘不忍聽，有的直可媲美歌星。她可以跟賓克羅斯比邊唱邊跳「雨中歌唱」，跟電影「第六感生死戀」男主角翩翩起舞，還可以跟樂隊打鼓，跟受訪者打撞球、高爾夫。

美國面試時常愛問：「你願意做哪一種動物？為什麼？」她喜歡問明星：「你會希望做哪一種樹？為什麼？」凱薩琳赫本說：「橡樹，因為它強壯。」這才知道她此身恨不為男子漢，怪不得她總以褲裝出現人前。

芭芭拉也會要名人自我評價。她問一個明星：「你相信真有天堂和地獄嗎？」對方回答相信後，她緊接著追問：「你認為你會進天堂嗎？」她有時要名人填空：「人們提到你時，會說『他是個什麼樣的人？』」諷刺的是，去年奧斯卡金像獎典禮上，曾上台怒摑主持人的明星威爾斯密斯的回答竟是：「他不會容許自己發怒。」川普的回答更絕，他希望人們會說他是個好人。

脫口秀女王歐普拉在芭芭拉決定完全退出螢光幕時，邀請二、三十個穿得光鮮亮麗的各電視台女主播，出其不意地來到節目，排隊向她致敬，並且說：「我們都驕傲地站在妳的肩膀上。」有人回憶，她的偉大不僅因為了不起的成就，更因為她平易近人，從不擺架子；開派對時，誰都想坐在她旁邊，因為她總會亦師亦友地殷殷垂詢。

罹癌末期的約翰韋恩接受她的訪問時表示，他很感恩此生沒有虛度，回顧過去，他了無遺憾，相信百萬女主播也是。

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