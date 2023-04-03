一九八八年，認識了開乾洗店的凱西和亨利夫婦，他們說開乾洗店盈利很高。亨利夫婦非常熱心，告訴我們只要找到適合的店，他們願負責把丈夫比爾訓練到獨撐大局。我們接受好意，比爾開始每天到他們店中去受訓，而我則專心尋找店面。

我對生意外行，以我們的全部儲蓄 九萬元為凖，在分類廣告找到一個叫價十萬元的乾洗店，和朋友借了一萬塊，就糊里糊塗做了乾洗店老闆娘。

乾洗店真的賺錢，但是財源並不滾滾來，而是一步一躑。把客人送進來的髒衣服，一件一件釘上號碼；根據衣標，乾洗的丟到乾洗機器，濕洗的丟洗衣機，特別髒的放進處理籃。處理籃的衣物，需要用藥水先洗刷清理，才放進洗衣機。洗完後，移到熨燙區，熨燙工人燙完後掛起來，我再依收據上的號碼分裝。一個客人的衣服收齊了，套進塑膠袋，釘好收據，掛上展示電動轉圈。客人拿衣付錢，才算進了毫金。

開店時間是早上七時到晚上七時。比爾五時出門，開一小時車先到店裡去裝藥水，開機器，讓乾洗機慢慢加溫。我七時帶著睡眼朦朧的女兒從家裡出發，到店後我負責前台，比爾管後台洗潔，另請了三個熨燙工人。三歲的女兒就放在處理籃中，比爾一邊洗衣服，一邊看著她，我得空就過去陪她。

由於熨燙機會發出熱蒸汽，如果開冷氣造成濕氣，會損壞客戶的衣服，所以一般乾洗店是不能裝冷氣的。機器運作產生熱氣，燙衣機冒熱煙，店裡調節溫度只靠前後門打開通風。冬天暖和，但是夏天到了，外面太陽燠熱，屋內機器更添十分熱度，比爾常常晚上漏夜開機洗衣服，躲掉白天鍊石流金的折磨。

我們對殘障人士提供免費服務。有名殘障人士坐輪椅來，衣服疊得整整齊齊，我們樂於服務。但另一名先生，每次都把髒亂的衣服丟給我們，甚至上面還有大小便。當時年輕，非常生氣，曾警告他再這樣做，就不再提供免費服務。年歲漸長，漸漸了解到年老力衰體弱時，要照顧自己是多麼不容易，我好想對當年那個先生說聲對不起。

店裡對警察 提供半價服務，每周一他們把一百件制服送過來，洗完以後送回，算是警民交流。這個經驗讓我每次碰到警察，先注意他們衣服縐褶燙得夠不夠堅挺。

➤➤➤經營乾洗店（下）