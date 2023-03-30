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《老物件情懷》西湖綢傘

文、圖／瑞雪
印著西湖十景之一的「三潭印月」的傘。
印著西湖十景之一的「三潭印月」的傘。

「欲把西湖比西子，淡妝濃抹總相宜。」這是蘇東坡「飲湖上初晴後雨二首」中詠嘆西湖美景，流傳至今的千古名詩。照片中我家的這把傘，就是西湖十景之一的「三潭印月」。

自小就喜好整理衣物的我，第一次是在大衣櫥裡發現了它。在好奇心的促使下打開盒子，發現原來是一把如此美麗的傘。

傘頭是藍色木質三潭印月造型，小時候特別喜歡，傘柄原木色，傘把也是藍色的。傘面上是西湖第一勝景「三潭印明月」的景觀，印染在柔軟質輕、織造細密、透風耐曬的杭州絲綢上，顯得格外的靜美，景色清幽。傘骨如脊梁，是精選的淡竹，色澤光亮，任憑烈日曝曬也不彎曲變形；竹製傘斗上穿有彩色花線，加上吊穗與繩扣也是中式的，做工十分精緻。

後來我知道這就是「撐開一把傘，收攏一節竹」的西湖綢傘，融合了竹文化、絲綢文化，是傳統的手工藝品，曾經作為國禮之一，贈送給訪華的美國前總統尼克森。而我家的這把西湖綢傘，是爺爺出差杭州時買下，到達上海後作為禮物送給母親的。當時九元人民幣的價格，貴得著實把母親給震撼到了，所以一直當成寶貝存放在大衣櫥裡。

小時候夏天外出拍照時，我會從大衣櫥裡拿出這把傘，小心翼翼地握在手裡，都能感到竹的光滑細膩。母親有一張照片，手拿這把傘，傘柄斜靠在肩頭，坐在花壇邊上，那時候的笑容真年輕。

讀書期間有次我跟同學去公園拍照，穿著連衣裙趴在草地上，用手托起下巴、抬著頭看望天空，特意把撐開的傘放在身體旁邊。那個造型就是為了又要與傘同照，又要避免拍出把傘拿在手中這般千篇一律的照片，結果是非常好看。

這把傘，撐出了燦燦陽光下一張張美好的照片，撐起了年少青春時一年年單純的記憶。這把傘，一直是我家的寶貝。

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