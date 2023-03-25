家父過世後，我們回台灣接母親來波士頓 和我們同住。或許是怕麻煩我們，也或許是生性喜歡熱鬧，在和我們住了一陣子之後，母親就要求搬到家附近的老人公寓。住進公寓後，能說一口流利廣東話的母親，和那裡的廣東老人們打成一片，相處得非常融洽。

直到一九九二年情人節的那一天，家母因肺氣腫情況緊急，住進醫院。在治療時，她的主治醫生告訴我們，母親的狀況不很樂觀，有可能活不過六個月，建議我們採用「臨終關懷」。經過一番慎重考量之後，我們最後決定還是把母親接回家中，親自照顧她。

出院後的母親，因為每天需要長時間靠著氧氣機幫助呼吸，不方便長時間外出。有一天我看到母親呆坐在窗前，好羨慕窗下走動的行人和車輛的樣子。我一時突想，為何不能試著帶母親出去走走？

下定決心後，我就扶著母親從三樓慢慢下來，坐上車子直奔離家最近的一家購物中心。我推著輪椅上的母親，除了看看商店的櫥窗，還吃了她喜愛的冰淇淋。匆忙回家，站在公寓大門前，母親說她實在無法走上樓。我正在想該如何是好時，母親說打電話給九一一 ，沒想到消防人員真的為我們解決了難題。當然，這也是母親出門之後還能回家的最後一次。

一九九二年十月底，母親因為不小心摔跤，盆骨斷裂入院動手術 。手術雖很成功，但隨後而來的復健過程相當艱苦。眼看著呼吸費力、舉足艱難的母親，努力試著配合復健師邁開腳步時，讓陪在一旁的我，心疼又著急。

後來轉到離家較遠的一家復健中心。還記得頭天去看她時，母親情況尚好。沒想到第二天一早就接到復健中心的電話，說母親情況惡化，凌晨時分已送到我們家附近的醫院。趕去醫院時，急診室醫生迎頭第一句話就說：「要不要幫妳母親用電擊復甦術急救？」看著母親毫無血色的臉龐，我真是捨不得她就此離我而去，但一想到母親因身體病痛，日子過得那麼辛苦時，我做了今生最難的決定。

母親雖已過世三十年，但我們還是很懷念她最後一段和我們在一起的日子。