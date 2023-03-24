台中女中逃兵篇（上）

一九六四 年春，在台灣師範大學數學系大四下學期時，大家開始找實習的學校。剛好台中女中找數學老師，我立刻應徵，第一志願。經過台中女中何珍淑校長、教務主任及其他幾位老師的面試，有幸被聘用了，很是高興。

我從小就不拘小節，喜歡耍寶，相當自貶，缺乏自信。中學是和尚學校，到師大數學系後，全班二十八人只有三個女生，和我甚少來往。我有五個妹妹，但家母非常重男輕女。我在家中地位高，常代家母管教她們，她們因而不太與我親近。

所以一個懵懵懂懂、冒失莽撞、對女孩子一點都不了解的我，懷著忐忑不安、戰戰兢兢的心情，在一九六四年秋到台中女中實習，做數學老師，教兩班高一，一班初二，並兼任初二丁的班導師。初二丁的同學和我六妹同年，我把她們當作妹妹一樣，希望能盡責幫助她們學習成長。

我有些事情處理不當，並做了些糗事。最大一件就是參加校運時，有初二丁同學請我幫她們取個班隊的隊名。我絞盡腦汁，想找個與眾不同，又能鼓勵同學爭取獎牌的名字，最後建議同學們用「黑馬」作隊名。校運時，當初二丁撐著「黑馬」隊旗進埸，走過主席台時，坐在觀眾席、我旁邊一個老師突然哈哈大笑，轉頭問我：「你建的議？」他笑得太突然、太大聲，我頓時以為自己的建議很可笑；又怕傳開了，會使一些同學的小心靈受到傷害，實在懊惱。事後曾想在班會上向同學們道歉，卻始終未能拉下臉來。

二○二二年六月十六日，早上起來吃早餐時突然心血來潮，去翻看中文日曆，發現當天是我陰曆八十歲的生日。呆坐在餐桌前忘了吃早餐，前塵往事像放電影 一樣，一幕幕出現在眼前，不按照時間順序，而是被剪接得跳前跳後。

突然間，一九六四年台中女中初二丁的片段出現；那近一甲子的往事卻有些模糊不清，全班近五十個同學，只跑出一個同學的姓名：王映紫。記起她不但功課好文筆更佳，個子高高的，坐在面對黑板最左靠窗一排的倒數第二位。

我一時興起，上網去搜尋王映紫，發現她在洛杉磯 行醫，網上列出診所住址。我寄信去她診所，不久收到她回的電子郵件，聯絡上了。她告訢我一些初二丁同學的訊息，我告訴她這糾纏了我快一甲子的黑馬事件。承蒙她和另外兩名林同學及一名高同學聯繫，我才知這全是我當年庸人自擾，所造成的一件自誤誤人事件。

➤➤➤台中女中逃兵篇（下）