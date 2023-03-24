《老物件情懷》百年前的美國黃曆（上）

一九二三年的美國黃曆。

在中國封建社會裡，發行曆書一向是由皇帝所「壟斷」。據說唐文宗曾下令：曆書必須由皇帝本人親自審定，並只允許官方印製，不許私人刻印。從此，中國曆書就稱為「皇曆」了。

現存最古老的皇歷，是唐僖宗刻印的「中和二年曆書」；但從清代開始，朝廷所頒發的曆書一律稱作「黃曆」。此外，古代相傳黃帝時就已有曆法，故稱「黃曆」。有唐代詩人盧照鄰的「中和樂‧歌登封章」為證：「炎圖喪寶，黃曆開璿。」自民國以來，曆書則直稱為曆書，均由教育部 中央觀象台編制。

不過，民間還是俗稱曆書為「黃曆」，又把一切陳舊事物譏之為「老黃曆」。

中國曆書內容通常是節氣、農時、農事等各種生活知識，也包含某年、某月、某日關於某事的吉凶、宜忌、沖煞、流年、太歲、禍福、休咎等記載。儘管這種說法被認為是迷信，但老百姓大都篤信不疑，因而經久不衰。據說目前，僅台灣每年印製的黃曆就有約一千一百萬本。

那麼，到一七七六年才建國的美利堅有無「黃曆」呢？答案是肯定的。當然，美國沒有「黃曆」一詞，但卻有對應的英文「Almanac」（曆書）。

然而，從內容上看，美國黃曆與中國黃曆是大不相同。請看我收藏的一本、由密蘇里州 聖路易斯市Liggett & Myers菸草公司於一九二三年出版的美國黃曆。

此曆書僅四十八頁，實際是美國菸草公司Velvet Joe的廣告贈品，因為從封面到正文，許多篇幅都是此公司主要產品菸草的畫面和廣告人物形象，以及產品漫畫等。但同時又是一本按月排列的正規曆書，除了刊登當月全美各地的氣象特徵，還夾雜記載有一九二三年的各州人口（含食品價格、農作物、天氣等）、全美宗教節日、天文地理、汽車經濟、撲克算命、十二星相、體育紀錄等大量內容，可謂林林總總，龐雜有趣。

至於篇幅，按照曆書月份及月份以外，擇要介紹如下：

曆書月份。首先是氣象資料，此曆書統計出當年美國各大城市的每月平均氣溫和降雨量，即紐約、芝加哥、華盛頓、紐奧良、費城 、波士頓、舊金山、聖路易斯、西雅圖、丹佛這十城（可見這些大都市在當時美國社會、經濟中的比重之大）。其次，此書還預測：一九二三年將有四次月食和日食。再次，每月全美各地天氣特徵都加以描述，精確到每二十三天或一周。還有全美諸州月亮的型態，每天日出、日落之時間等，都得以詳細記載。

此曆書還逐月刊登有關美國及世界各國的各類知識，內容豐富又耐人尋味。例如美國每年生產十億個鈕扣，每個男人、女人和兒童大約可得到一百個；在南美亞馬遜河流域，探險家近年發現一種四隻腳的鳥，叫「hoactzin」，在每隻翅膀尖長著一隻腳趾，好像人類的一隻手，可以幫助小鳥發揮攀爬時的敏捷性；每年美國城市兒童的教育花費約四十美元，鄉村兒童則是二十四美元。

➤➤➤百年前的美國黃曆（下）