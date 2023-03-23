《老物件情懷》一張舊紙

作者過去隨手寫的字條。

以前工作的日子忙碌時，我常有這樣的習慣，有點感慨時便隨手抓一張紙，快速地寫下，也沒有要留下的念頭，隨寫隨丟。

最近在一本舊書裡發現這字條，念完後覺得還蠻有正能量的意思，可惜那時沒有臉書 ，也沒有付郵寄出，當然沒辦法與朋友共勉。

看到字頭上的舊資料，想必這有二十年的歷史，因為有診所的資料。當時覺得他們太浪費紙張，我小心地剪去有私人資料的一半，另一半製作成拍紙簿供大家使用。後來也沒有繼續努力下去，紙張還是作廢了。

這兩張紙片上的字跡雖然清楚，但急促潦草，想來大概是忙裡撿到一點空閒時留下的。

小紙片上寫著：「這是沒有如果沒有後悔，沒有從頭來的世界，所以大家只能做的就是檢討錯誤的選擇，希望以後不要重蹈舊錯。誠實地面對現實，盡己之能，坦然相對生命之河的兩岸風光，不要去羨慕別人的世界、運遇。自己的世界才是你的天地。把自己的身心靈及健康處理好就是第一任務。健康的體魄，快樂地過平凡的日子，敬虔感恩上帝的看顧保守，就是我們現在的人生目標。願與我所有朋友共勉。」

日子流逝太快，回顧一下，慶幸沒有離開自己的想法，退休 後仍然天天在上帝的祝福下，過著健康快樂的平凡簡單日子，真好！