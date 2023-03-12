《老照片說故事》懷念恩師憶同窗

蘇老師與班上同學合影。

看著這張發黃的老照片，塵封的記憶和小趣事又清晰起來。校園旁的小溪、竹林、石橋、古舊的媽祖廟，還有一片大海及沙灘…，是夢回家鄉常見的童年景象。

記得過完暑假，我們升上四年級，學校來了剛從師範學校畢業的新面孔，就是我們的級任老師蘇春榮。聽說在校時他是田徑三鐵健將，身材高大健壯，又以俊拔的書法 聞名，大家都敬畏他三分。

當時四年級有兩班，都是男女合班，我們甲班共有四十五人，男多女少。其中三十二人是只隔一座木橋來就學的鄰村小孩，枋寮在地人只十三人。學生家長有醫生、藥劑師、公路局段長、公務員，有開旅館的、醬油廠、開理髮店、賣菜的、木材行、修鐘表、裁縫師…真是五花八門，但以做農的占大數，都很關注小孩的教育。

當時物資匱乏，生活只求溫飽，鄉下小孩不穿制服且光腳上學，雖粗衣裸足但都很整潔。而我們的級任老師終年短袖、短褲、布鞋布襪，一身輕便，看起來就是運動員 的架勢，在學校老師中特別顯眼突出。我們從未見過他穿長褲，不知會是什麼樣子？

老師喜歡書法，細心教我們永字八法並親自示範，寫得漂亮的作品，馬上貼在教室後面的公布欄以資鼓勵，因此每周的毛筆課成了我們的最愛。老師是運動健將，也陪我們一起玩躲避球，一起跑操場訓練我們的體力。打躲避球時有些男生常出壞主意，專挑功課好的女生打，也愛給女生取外號，氣炸了所有女生。老師總是苦口婆心循循善誘，告訴他們：「女生應該要受到保護。」

他教了我們三年，全班的毛筆字進步很多，奠定我對書法的興趣，也讓我慢慢愛上運動。當時十一名矮個子男、女同學，因為老師注重運動，三年後脫胎換骨長高許多。

五、六年級，為了升學考試 ，我們開始晚上到學校補習，做最後的衝刺。蘇老師也陪著我們一起早自修，從不鬆懈，一直為我們加油。在老師悉心教導下，班上有五個女生考上省中，其他同學則去了縣立中學，打了一次漂亮的仗。感謝老師的付出，把我們送出校門，讓我們進入更寬廣的道路。

駒光過隙，七十年後，仍有聯絡只剩兩個女同學。如今重建的媽祖廟更巍峨興旺，學校也蓋起大樓添增許多活動區，街道商店林立，成了旅遊景點。再也找不到當年嬉戲的沙灘、賣甘蔗的小攤子，及純樸的鄉野氣息，更找不回離去的故人，令人不勝唏噓。