放暑假時，我更是整天野在外面。白天玩了一天，晚上照樣精力十足，玩躲貓貓或官兵捉強盜。真的玩累了就坐在碑塔前面，傍著月光講故事給小小孩聽。雖然孩子群中比我年紀大一、兩歲的也有兩、三個，可是我中學考上了師大附中而且分發到實驗班，好像無形中地位高了起來，所以大多時候都是由我主講。講的不外是一些童話故事，當然有時也講鬼故事，說得大夥心裡毛毛的，回家時一定手牽手，生怕落單。

講起鬼故事也有一段趣事。秋天稻子收割以後，農家都把禾草一綑綑紮起來，再一堆堆地堆在已經乾涸的田裡。有天晚上我和一個大一些的孩子，一人頭上頂一紮稻草，蹲在草堆後面。這時有一對情侶手牽手而來，我們兩人就慢慢站起來，還不斷地左搖右擺讓稻草發出窸窣的聲音。這對情侶起先一愣，然後男的大叫一聲「鬼啊！」拋下女的就跑，女的也大聲尖叫跟著落荒而逃，狼狽的樣子實在好笑。後來我們猜想這對情侶一定會大吵一架，甚至分手也難講，因為男的自己逃命要緊，完全沒有盡到護花的責任。

由於每天都搞到午夜以後才回家，母親和弟妹們早已上床，而院子裡的門不能不關，因此我就每每翻牆而入，好在母親總是留下一扇窗子不上鎖，我才不會有家歸不得。後來念大學時交了一個女朋友，她父母認為我不長進，沒出息，不准我們來往，他們哪知道我從小就練成這項翻牆走壁的絕技，照樣有時和她見面。至於來美國後念了一堆學位，成為中學班上學位最多的書呆子，不但別人不信，恐怕是連從前的自己作夢也都想不到吧。

年紀漸長以後，興趣轉到打籃球，每天放學後還是不回家，和幾名住校生不打到月滿西樓不罷休。雖然不回家照舊，可是那段玩泥巴、打鳥、捉蛇的童年，也就無疾而終了。

我的童年快活嗎？那真是每天都快活得很。幸福嗎？如果有機會重度一次童年，我想我恐怕還是寧願在一個溫馨的家庭裡長大，做一隻菜鳥也罷。

➤➤➤野孩子（上）