二○一二年我們再次到了基奇納，我們的老人公寓還沒有批下來，喬治就邀請我們住到他家裡，他不收我們房租，我們一起住了一年。在那段時間，我們經常交流，看彼此收藏的老照片，回顧一生的歷史事件。喬治愛讀哲學書籍，對孔子、老子都有所了解。他也常開車帶我們出遊，看望周邊老朋友。我們年齡相當，志趣相近，很有共同語言。

喬治夫婦生育了兩女一男，大女兒芭芭拉本世紀初先後在中國的江西、廣東收養了一女一男。女孩「微萍」這個名字還是我譯的，表示小小的青萍從中國漂到加拿大 。所以他們家裡有中國情結，室內掛中國結和中國畫、用中國日曆，本地收養中國孩子的家庭常一起準備活動、吃月餅、學唱「茉莉花」等中國歌曲。

我們住到喬治家後，芭芭拉邀請我們給微萍輔導學習中文，我們很高興，每周給孩子上兩小時中文課，還教她唱「在那遙遠的地方」、「藍藍的天上白雲飄」等民歌，總共學了三年。芭芭拉是個好媽媽，每次上課她都坐在旁邊，和女兒一起學。我們還教她們包粽子、湯圓，了解中國文化。

夫人去世後，喬治深居簡出，把汽車 送給教會，有時到附近超市買些食品，生活很簡單，早飯和中飯合為一頓，稱為brunch，下午一頓安排在五時前後。他從不開火炒菜、煮飯，只吃些現成的酸奶、一片麵包、一個桔子或半根香蕉，切一小段香腸，有時煮個蛋或玉米棒。我們做飯時給他送點菜，他一律以吃不慣中國菜婉拒。

喬治養了兩隻貓作為寵物。貓很依戀他，他躺在床上看書、看電視，貓就跳上來，臥在腿旁，一邊一隻。等喬治疲倦想睡了，就對貓小姐們說：「Ok, girls.」兩隻貓明白喬治的意思，立即起身跳下床離開。第二天早晨起來，貓等在門口，圍著他的腿轉，等他提供早餐。貓給喬治增添了很多情趣，減輕了夫人過世的悲痛心情。

一次我們去看望他，順便把幾百張有關他生平經歷的老照片存進他的電腦，他感到很高興。過後他在郵件裡表示，這些老照片引起了他對往日美好的回憶。他告訴我，他在書中看到莊子在兩千多年說過：「彼出於是，是亦因彼。方生方死，方死方生，方可方不可，方不可方可。」喬治相信莊子的看法是正確的，生和死是一致的，因為存在就是從一種形式到另一種形式的過度，所有的形式都符合它們的本意。死亡和生命也是永不停止的轉變，它們不是一個開始的結束。

他在去世前不久，用電子郵件把莊子的語錄發給兒女，也發給我。他要求兒女們不應為他的離世悲傷，相反應該慶賀，就像莊子為妻子去世鼓盆而歌那樣。兒女們感到很難辦到，他們摯愛父親。

過了幾天，喬治感覺到最後的日子快要來到了，開始整理遺物。他把自己愛讀的論述世界、著名哲學家的專著留給我，莊子是其中之一。他把莊子論生死的語錄用濃筆圈起，又給我寫下最後一張贈卡；他表示，我們倆是他家最好的朋友，他女兒和孩子以及他本人都永遠記得每逢周日我們去他家教中文的情景。我們看了喬治最後給我們留下的遺言，心情激動，這是好友在離世前向我們表達的心聲。

他以前告訴我，他父親去世前十天就停止飲食，靜靜地躺著，默默地過世，喬治也許就是想按他父親的方式離開這個世界。過世前五天，孫女來到喬治床前和他說話，喬治的貓伏在他腳邊，似乎也有預感。家人拍下了當時的情景，這是喬治最後的照片。他於二○一九年十月二十三日去世。

我們去殯儀館弔唁，在入門的簽到處擺著贈給親友的紀念卡，上面有喬治神采奕奕的遺照，扉頁上印著莊子的那段語錄和泰戈爾的名言：「死亡是晨光中熄滅的燈，因為黎明已經到來。」

我們懷著沉痛的心情告別喬治，我們明白，一位睿智的好友已經永遠離開了我們，但是他給我們留下了美好的回憶。

➤➤➤老友喬治（上）