前不久，網上一個關於二舅的視頻引起了廣泛關注，看後不由得想起了我的二舅，我母親的二弟，我童年記憶中僅見過一次的二舅。

那是一九六○年春天、青黃不接大饑荒的時候。現在從資料上看，我父母的故鄉安徽和河南 這兩個相鄰的省，當時都是三年自然災害的重災區。鄉下因缺糧餓死的人無數，有的村莊到最後很多人死在家裡，而全村都再也沒人有力氣往外抬了。

當時我們家住在縣城，是吃商品糧的城裡人。每月憑糧本定量買糧，每個人按年齡、身分、工作不同，可以買不同定量的糧食，比如我們小孩子就有九斤、十四斤、二十一斤的區別。我母親是家庭婦女，每月二十七斤，我父親是行政人員，每月三十斤。

我當時還是個小學二、三年級的學生，不諳世事，也不懂食品配給，只記得那時每天都餓，什麼都想吃。就連在草叢中抓到一隻螞蚱，也會當即把頭揪下來，這樣會把螞蚱的腸子連著頭和脖子一起拉出，再掐掉翅膀和小腿，然後把身子和大腿當場吃掉。現在回想有點茹毛飲血，可當時周圍的孩子都這樣做，因為每個人都餓。

吃飯時也不像現在這樣葷素搭配，有飯有菜。那時沒有菜，每頓飯都是母親按每天口糧的定量把飯做好，並給每個人分好。早餐是煮紅薯或煮紅薯乾，中餐和晚餐是窩頭或雜麵疙瘩，不這樣就會造成月底斷糧。

父親是家中唯一一個掙工資的人，母親總是給他先盛出一碗，窩頭也是完整的一個。孩子們碗裡的分量是根據年齡決定的，我可以分到大半個窩頭，而弟弟妹妹就只有半個或三分之一個。

母親常把自己的那份食物給這個孩子一口，那個孩子一口，所以母親是吃得最少的，她也最先因饑餓而出現浮腫。

那時交通不發達，去哪兒都是靠兩條腿，家裡平時也沒有客人來。就在這樣的情況下，一天晚上家裡來了兩個人，二舅和他十歲的兒子。

他們從母親的老家河南永城鄉下一路打聽，來到一百多里外與河南交界的安徽的一個小縣城，找把他從小帶大的姊姊，說是家中斷糧了。周圍人人如此，借貸無門，實在活不下去了，來找城裡的親人求接濟。

當時的農民一生都生活在自己的出生地，走親戚趕集都是鄰近村鎮，方圓不超過二十里路。

二舅不識字，從未出過遠門。那次帶著年幼的兒子，邊走邊問，走了兩天才來到我們家。進門見到我父母親就說：「姊夫姊姊，求你們救救我們，我們都要餓死了！家裡一粒糧食都沒有了！」因為長途跋涉，又餓又累，說完就癱在地上起不來了。我母親只好趕緊去燒了一鍋雜糧麵疙瘩（家中沒有細糧），看著他們迫不及待狼吞虎咽地喝下去，又安排他們就寢。

睡覺也是個難題。那時物資匱乏，人們普遍貧窮，沒有多餘的床鋪被褥。無奈只好叫二舅跟我父親睡他東間屋子的單人床，兩人共用父親的一床被褥，二舅的兒子只好跟我母親和我們三姊妹睡西間屋子的大床。平時母親摟小妹睡一頭，我和大妹睡另一頭。二舅的兒子雖然十歲了，長得非常瘦小，他就在母親那頭貼著小妹湊合著睡，我們五個人共用一床被子。我母親發愁無力接濟自己從小一手帶大的親弟弟，徹夜難眠。

人們常說「窮怕親戚富怕賊」，真是一點兒不假。

➤➤➤我的二舅（下）