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屋中痰盂今何在？

張達聰

據一月十五日世界日報報導，紐約一華男因在法拉盛大街隨地吐痰被警察開罰，繼而又因身藏武器而被捕，身陷囹圄。此人是日無疑運交華蓋，然厄運竟以吐痰為契機直至淪為階下囚，實為可悲甚至略帶誇張。

俗話說的「人有三急」僅含屎、尿、屁，其實痰亦為人體自然產生並需及時排除的一種廢棄黏液，完全稱得上另類一急。如有痰在喉卻不一吐為快，非要「屏牢」甚至嚥落肚內，對人體有百害無一利。

由此想到年少時居住上海之情景，平頭百姓家居條件大都狹窄擁擠，誠如滑稽戲「七十二家房客」所刻畫，然誰家居室裡沒有個稱作「痰盂」的罐子？滬上同胞畫蛇添足，總把痰盂稱為痰盂罐。

那玩意其實就是個圓形盛器，上方開口有外翻的飛邊作為抓手，裡面放些清水打底即可供人們吐痰所用。它們大都由鐵皮做成，外塗一層搪瓷作保護兼美容。也有的用鋁金屬製作，相對輕巧，而且比搪瓷鐵皮的要耐摔。多數痰盂罐為矮腳虎，高不足一尺，也許為省料。但也有的下部多一圈底腳，比普通的高出一大截，形成亮麗弧線造型，便利高個民眾，使其不必過度彎腰屈膝，我們稱之為高腳痰盂。

若有人未見過痰盂罐真身，不知其為何物，我建議可上網搜尋當年「偉大領袖」毛澤東在御書房會見美國總統尼克森的照片，天子腳下和沙發之前就大模大樣地擺放此種白色器皿，醒目異常。試想，連神祕幽深的中南海都突顯其影，足證無論「居廟堂之高」和「處江湖之遠」，痰盂罐同樣顯赫和不可或缺。

顧名思義，痰盂罐為接納人體呼吸道痰液之器，但其實際功能遠不止此。當年滬上弄堂居民住房不只擁擠不堪，而且絕大多數缺乏起碼煤氣衛生設備，小民如廁全賴一個木製馬桶。倘若家裡人丁興旺，單一個馬桶便不堪重負，痰盂罐於是慷慨救急，搖身變為實用的尿盆甚至屎盆，每天一大早得把它們跟馬桶一起拿出去傾倒。

由於我所住的弄堂裡沒有化糞池，居民須手端尿盆招搖過市越馬路，一直跑到對面弄堂口的糞便站方能脫手。回來後還需用馬桶刷使勁刷洗，為的是不讓罐壁積累令人生厭的黃垢。

痰盂罐一般置於壁角，但我們小孩子玩捉迷藏遊戲時常會無意撞倒它，以至痰尿橫流，大人們只好趕緊拿拖把來擦洗。再者，每逢我們搭起洗衣板打乒乓球或踢毽子時，白色小球和帶雞毛的毽子極易掉入罐中，提起後頓時痰跡斑斑，我們會後悔事先未把痰盂罐蓋上。我家隔壁的長征醫院不愧是講究衛生的醫療機構，走道上擺放的痰盂罐都有木蓋遮住，而且蓋上還裝有長長木柄，讓使用者可輕易提起，考慮十分周到。

記得那時南京路人行道邊也每隔一定距離放置一個痰盂罐，還有木製底座襯墊其下，讓過往行人方便噴吐。木牌上往往寫有溫馨提示，「請吐痰入盂」。吐痰雖無需百步穿楊之功，卻也得睇準目標，方能精確中的。

前已提及，痰盂罐的搪瓷皮囊一經摔破，裡面的鐵皮裸露出來，很快會生銹爛穿。但我母親絕不言棄，心中早有化腐朽為神奇的盤算，讓它們搖身變為育苗養花的花盆，其底部漏水反倒正合朕意。結果，我家朝南窗口搭起的木架上擺滿了一個個破痰盂罐，可謂「破壇子破摔」，廢物新用，反正破痰盂罐開出的紅花不比正宗花盆的遜色。

及至八○年代初我自己結婚成家，我們小夫妻難免逐流，特意去家具店買來嶄新的紅漆馬桶，又到中百公司買了一對畫滿鮮花圖案的高腳搪瓷痰盂罐，一併放入咫尺之地的新房添作嫁妝用品，增加歡快喜氣。可惜新造茅坑只三天香，新痰盂罐用不多久即漸露敗象，尤其當它們的搪瓷被摔壞破相後，就更不入目。後來我和妻子先後出國，妻弟如何幫我們處置它們不得而知。

如今中國經濟騰飛，滬上家家都有煤衛設施，踏遍房間唯不見痰盂罐子。若問屋中痰盂今何在？答案只怕是物換星移懼往矣。然而當你徜徉在大街之上，不論是中國還是在美國，喉嚨口仍會不由自主地陣陣發癢，即便正常人也會有一吐痰沫之需。

依愚之見，如公家部門能在道旁路邊設置些公用痰盂，讓路人方便自在地緩解喉急，應屬得人心和具人情味的善舉，何必一定要鬧到撕破臉皮、強行罰款的地步？

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