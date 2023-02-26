《老照片說故事》回憶同學老酈趣事（上）

一九五○年代老酈教作者用罐頭盒製作煤油爐。

老酈是我五○年代的華東師大老同學。我們是調幹班，大部分年齡都稍大，老酈比我大四、五歲，為人熱情，辦事老練，大家就選他擔任生活幹事。當時推行蘇聯經驗，一個上午要上五節課，每節五十分鐘，大家都感到吃不消。下了第三節，老酈到食堂裡揹來一麵粉袋大饅頭，給大家加加油。他又掌握開信箱取信的大權，對信件的來源、頻率有所了解，可以分析出很多信息，大家都青春年少，對這些都很感興趣。我常把他的姓寫作「勵」，他多次糾正，據說酈姓是黃帝後裔，歷史上名人輩出。

五五年畢業，我們九個浙江人支援陝西，大家關係更緊密了一層。老酈的未婚妻小周當時還在西安上中專，組織照顧他，把他分到緊鄰的長安縣，和我們咸陽不遠；每逢暑假時有往來，分到陝北、陝南的老同學有機會就到他那裡見見面。

我先分到陝北米脂中學，五九年調到咸陽中學，從此和妻在一個學校。那時小周在我們學校旁邊的咸陽石油 倉庫工作，長安和咸陽近，我們彼此來往頗多，他們帶孩子來我們這裡，我們也長去長安看看他們。他們第一個孩子酈燕就在那時出生。

老酈很快他在長安打開新局面，他教學成績好，處事練達，在學校裡威信高。五八年後那段困難時期，我們都面黃肌瘦，暑假裡到了他那裡，看到的是另一番景象。

長安水庫多，唐朝的曲江池就在那一帶。老酈南方人水性好，捕魚捉蟹摸蚌樣樣在行，這些水產給他全家補充了當時稀缺的蛋白質 和脂肪。他帶我到水邊，一個多小時，摸來了一臉盆蚌殼和螺螄，我們南方人當美味，大部分當地人還不吃這些東西。老酈總結成一句話：只要動腦筋，困難擋不住我們。

當時買煤有限制，但供銷社裡能買到煤油，而煤油爐在工業產品市場上買不到，老酈就利用一些罐頭盒自己打造煤油爐，解決做飯難題。我們對他的創造發明很感興趣，他立馬指導我一步步地打造出一台煤油爐，讓我帶回家，我們對老酈深感佩服。

到了七○年代文革中期，我們的孩子都快要面臨下鄉了，老酈又高瞻遠矚，針對時代要求，特闢蹊徑培養孩子各有一項特長。男孩酈峰書畫出色，練出一手很不錯的毛筆字，常給學校畫大批判的報頭，女孩周英二胡拉得名聞長安。我們都認為這樣的孩子下鄉，都是各種文藝宣傳隊需要的人才，比整天面朝黃土背朝天強得多，同時也一定容易冒出來，都向老酈取經，指點我們的孩子也發展一門特長。

到了恢復高考 風聲一起，他就有所耳聞，動手快，抓得早。他也把信息及時傳給老同學，孩子們都爭氣，考上了大學，後來紛紛邁出了國門。

➤➤➤回憶同學老酈趣事（下）