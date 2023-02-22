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影／佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

《老照片說故事》第一次回家

文、圖／鄧維嘉
作者睽違十年回台，並參加國建會的照片。
作者睽違十年回台，並參加國建會的照片。

近鄉情怯，當飛機快到台北時，女兒高興得歡呼起來，看著地面熟悉又陌生的景物，我開始緊張起來。那是一九八三年七月十七日，外子接到國建會的邀請，這是我出國留學十年後，第一次回家。

沒有手機的年代，大多是靠書信與家人聯絡。知道我們要回來，都好高興。父親委託一個我的小學同學，開車載著我的么弟前來接機。當我在人群中見到同學旁的年輕人時，興奮得一把抱住他，離家時他只十二歲，如今已是二十二歲了。沒想到，卻聽到另一個人在一旁大聲對我說：「姊姊，妳認錯人啦！我才是妳的弟弟呀！」當場鬧出大笑話。

國建會在台北國賓大飯店舉行，我們放下行李，就立刻趕回家。老父第一次見到兩個小外孫女，高興得合不攏嘴。我離家時，住在溫州街的一棟日式老屋，如今已改建成高級公寓，生活上的確大為改善。

當時國建會是件大事，從十八日到二十八日，邀出席的海外學人，連同家屬約有兩百多人。開幕那天，國賓飯店人潮洶湧，好不熱鬧。當晚，由行政院長孫運璿在國賓庭院舉行餐會，院長夫婦和藹可親，與我們一一握手，還與六歲的女兒交談，使我印象深刻。

會議行程排滿，在孫院長主持下，分成十四組研討會，外子要主持幾次生物科技演講，非常忙碌。而我則陪伴父親，走訪親友，孩子們第一次到台灣，也見習不少。行程的最後兩天，大會安排所有與會者及家屬參觀橫貫公路，為國建會畫下完美句點。這是我一生難忘的一次旅程。

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