《老照片說故事》談越南華校

同心中學校門建築，模仿寺廟的三觀。

我的學生到越南 旅遊，回來時向我提起一些有趣的問題。他說以前沒有留意，現在才發現，很多西貢原來的華校校舍都和寺廟、會館連建在一起；親戚、朋友的子孫輩現在都以越語溝通，幾乎不懂華語。

越南淪陷至今將近五十年，新政權極力去華化，尤其是教育方面，再也沒有所謂「華校」，站在越南當局的立場，這政策無可厚非。隨著越南華人 長者的凋零，歷史書記載的又難免有政治色彩，真正了解淪陷前越南西貢華人教育的人是越來越少了。

我在越戰中長大，見證了歷史的變遷。淪陷前的西貢堤岸，可說是極具規模的中國城，很多越裔人士只看到華人過著優渥的生活，往往忽略了他們背後辛勤的付出。事實上，很多華人因戰禍從中國逃難移民到越南，憑藉靈活的頭腦、不辭勞苦的幹勁，赤手空拳闖出一片天地。他們以幫會的形式組織成會館：廣肇的穗城、潮州的義安、福建的二府、客家的崇正、海南的瓊府，這些會館是集宗教、經濟、教育、文化、政治於一身的公所。

寺廟是最容易聚集人群的場所，各會館利用這些地點，作為互助的聯絡處。華人本著「不忘本」的初衷，認為華人子弟中文教育重於一切，於是在那還是地廣人稀的年代，購買會館旁及華人聚集地區的地皮興建學校，故有所謂十五幫校：廣肇的越秀、復興、開明、日新，潮州的明道、明誠、民生、民強、同德，福建的福德、明德，客家的正義、廣德，及海南的文莊、育秀。

一九七四年潮州幫又成立另一所新校：同心中學，我在同心創校之初，由同德調到這裡執教。同心中學雖不在義安會館隔鄰，但其校門建築，仍模仿寺廟的三觀，我在離開同心中學時拍了這張照片。同心中學中文校名早已被教育部 門勒令剷除，校門只能見到「後江（Hau Giang）中學」這新校名。

南越淪陷後，所有華校都被接管國有化，原本的中、越文雙軌教育課程不復存在，中文只剩下每周兩節的外語課。各大華文報館也全被取締，中文報紙只有一家西貢解放日報，欠缺了這華文精神糧食及學校的中華文化教育，華人子弟被越化是必然的後果。