《老物件情懷》楓葉和我

作者收集的楓葉。

生於秋天的我，對秋季中大自然種種變化非常敏感和喜愛，尤其是婀娜多姿的楓葉。

女兒畢業後搬到華盛頓州的西雅圖 ，有幸能常造訪那裡。每到深秋，總喜歡欣賞紅葉。抬起頭，映入眼簾的是一片火紅楓樹林，好似一大團燃燒的火焰染紅了天際。楓樹林給大地鋪上紅色的地毯，秋風一吹，發出嘩啦啦的聲音，好似悅耳的交響樂。夕陽斜照下，如美麗的蜀錦，如潑灑的丹砂，燦爛奪目。每次總要流連許久，直到暮色漸濃才依依不捨地回去。

西雅圖往北約兩個半小時的車程，可到達楓葉之國加拿大 。楓樹是加拿大的國樹，也是加拿大民族的象徵，加拿大的國旗亦稱為楓葉旗，白色是廣闊無垠的國土，兩側的紅色代表東西相鄰的大西洋和太平洋；中間是十一個角的紅色楓葉，象徵在加拿大廣大富饒國土上辛勤努力的人民。去加拿大旅遊數次，收集多種楓葉，有單葉、雙葉、三葉、四葉及五葉多種類，各有特色，卻找不到十一角形的楓葉。

每年九、十月之交，從加拿大邊界起往北行，可遇到紅葉的高潮，兩旁的紅樹越多。我仔細觀看，一片片楓林中，各樹著色深淺不一，有的火紅，有的紫紅，有的橘紅，有的橙黃。每株樹的葉子顏色和形狀也不一樣，多半是枝頭的深，近幹的淺。甚至一片葉子的染色也不一致，大多數是尖端嫣紅，柄部還帶青色。這許多複雜的顏色混在一起，千變萬化，美豔絕倫，似乎任何巧妙的畫家也調不出如此美麗的色彩。我感嘆造物主的細膩巧思和創意。

數次遊加國，除觀看楓葉外，也有滿滿的回憶。二○○四年和先生家人去加拿大探訪親戚，滿滿親情，溫馨敘舊，圍桌飲宴，更暢遊了尼加拉大瀑布；如今數位長輩都已離世，但仍有深深的追憶。二○○五年，母親、姊姊和我參加旅行團，參觀了美麗的維多利亞公園，在班夫看滑雪及坐空中纜車；和姊姊、母親攜手，小心翼翼在冰凍的路易斯湖上漫步，也在旅館附近的餐廳吃了一頓熱騰騰的火鍋。母親已仙逝多年，難得母女遊，也常在夢中縈繞著。

二○○六年，女兒已搬去西雅圖，和好友驅車去溫哥華吃美食，參觀美麗的史丹利公園，看到許多原住民 的圖騰，更觀光難得鮭魚迴流的奇妙過程。二○一七年和好同學去冰島旅行，回程經加拿大的哈里法克斯深水港，參觀了這北方門戶的港口和美麗的公共花園。二○二二年十月探訪先生的初中物理老師，他住在溫哥華；年事已高，但頭腦靈光，身體健康，已近九旬仍獨立居住，師生的敘舊時光相當溫暖，更有滿滿的牽掛。

寫到此時，耳邊響起悅耳歌聲：「我把一片楓葉寄給你，寫上我無數的心語，願你莫忘記楓紅裡有我有你。」我小心翼翼將收集的紅葉放回厚重的書頁中。